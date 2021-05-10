السودان المواطنين يبحثون عن اسطوانات الأكسجين مع انتشار الموجة الثالثة من كوفيد

– يجد السودان صعوبات في توفير الأسرة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى كوفيد-19 الذين أصيبوا في الموجة الثالثة التي تضغط على نظام الرعاية الصحية المستنزف بالفعل في البلاد بما يفوق طاقته على الاحتمال.

يزيد سكان السودان عن 40 مليون نسمة، وتم تسجيل 33000 إصابة وأكثر من 2600 وفاة منذ بداية الجائحة، لكن مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح نظرا لمعدلات المسح المنخفضة.

في الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد.

وحكت سيدة محمود (34 عاما)، وهي من سكان الخرطوم، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها. قالت وهي تبكي ” توفى أبى بسبب عدم وجود غرفة للعناية المركزة بها جهاز للتنفس الصناعي”.

وأضافت “شاهدته أمامي وهو يحتضر لساعات ويعاني ويتألم من ضيق في التنفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الانتظار في إحدى المستشفيات الحكومية في الخرطوم”.

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالنداءات اليائسة بطلب المساعدة من أشخاص يبحثون عن أسرة وأدوية واسطوانات أكسجين لأحبائهم.

يقول المسؤولون إن حوالي 300 جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية.

أظهرت دراسة حكومية أن 38 بالمئة من اسطوانات الأكسجين تم تهريبها من النظام الصحي لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل. وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات مقابل الحصول على الاسطوانات، واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية.

وقال منتصر عثمان، مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية ” في فترة الكورونا زي ما العالم كله عارف الإشكال الأساسي بيبقى في نقص الأكسجين.

معظم المرضى إللي بيرقدوا في المستشفيات بيحتاجوا لأكسجين. حوجة الأكسجين كبيرة خلقت عجز في البداية السودان حاول إنه يعالجه عن طريق توفير سلندرات زيادة من الأكسجين”.

في الشهر الماضي، قال مسؤولون إن السودان يمكنه تلبية 40 في المئة فقط من احتياجاته من الأدوية. ويوجد في البلاد 37 مستشفى يمكنها استقبال مرضى كوفيد، لكن 11 منها فقط في العاصمة الخرطوم رغم أن فيها أكثر من 70 بالمئة من الحالات.

قال حسين ملاسي، مدير التطوير والجودة في شركة الهواء السائل السودانية المحدودة، إنه في ظل الظروف العادية، يمكن للشركة إنتاج ما يكفي من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات البلاد، لكن هناك نقصا في الاسطوانات اللازمة لنقله.

وتقول السلطات إنها تعمل بشكل عاجل على تسهيل استيراد حوالي 1250 اسطوانة أخرى لتلبية احتياجات المرضى.

يعد نقص الأكسجين وأوجه القصور الأخرى في النظام الصحي عرضا من أعراض مشكلة عميقة في السودان، الذي ظل يعيش في قيود أزمة اقتصادية لسنوات.

وبعد انفصال الجنوب المنتج للنفط في 2011 وعقود من العزلة الدولية بسبب العقوبات الأمريكية، تفتقر البلاد إلى الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى من الخارج.

وتشكو السلطات من أن 160 ألفا فقط تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا، وهو عدد أقل بكثير من 400 ألف الذي كان متوقعا بحلول نهاية أبريل نيسان، بسبب الشكوك المنتشرة على نطاق واسع والمعلومات المضللة.

الخرطوم

ارتفع المعدل الوبائي لفيروس كورونا بولاية الخرطوم بإجمالي 8 الف و681 حالة، بواقع اصابة 27.5% و نسب وفيات تصل الى 6.1% وفقا لتقرير اعدتة الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم .

جاء ذلك بالتقرير الذي تلته الدكتورة رندا يحيى علي المتحدث الرسمي بإسم ادارة الطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة – ولاية الخرطوم، عبر منصة كورونا عن تقريرها الدوري الخاص بأعداد مصابي فايروس كورونا وحالات الوفيات والتعافي وذلك وفقا لآخر إحصائيات الوزارة بتاريخ 8 مايو 2021 .

حيث اشار التقرير لتسجيل الولاية 26 حالة وفاة من تاريخ اخر اعلان بالخامس من مايو 2021 ، منها عدد 11 حالة وفاة بتاريخ 8 مايو 2021 ، ليصل اجمالي الوفيات الي 1546 حالة وفاة.

وتعزي الوزارة هذا الارتفاع الملحوظ في نسب الوفيات للتردد العالي على الاسواق ودور العبادة في شهر رمضان المبارك دون الالتزام بالاشتراطات والتوجيهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة .

و أعلنت الوزارة عن تسجيل 52 حالة تعافي من تاريخ اخر اعلان، منها عدد 15 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 324 حالة .

ووفقا للتقرير قامت الوزارة عبر فرق الاستجابة السريعة بالولاية بزيارة 31 منزل من تاريخ آخر اعلان، منهم عدد 9 منازل تمت زيارتهم بتاريخ 8 مايو 2021. بالاضافة الى جمع 72 عينة بمعدل 27 عينة خلال اليوم.

كما رصدت الوزارة في تقريرها الوبائي عدد 12 حالة قادمة من الهند هم الآن تحت الحجر المنزلي وهذه الحالات في امبدة، بيت المال، وابو آدم .

وتواصل وزارة الصحة بولاية الخرطوم رفع استعداداتها بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات، حيث وصل عدد فرق الاستجابة السريعة الى 14 فريق،

وعدد مراكز العزل الى 19 مركز – بهم عدد 13 سرير شاغل بتاريخ هذا التقرير ويجري العمل للوصول لعدد 28 مركز ثابث بولاية الخرطوم بمعدل 4 مراكز لكل محلية .