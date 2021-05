تدهور شديد في الحالة الصحية للفنان سمير غانم

أعلنت وسائل إعلام مصرية، عن تدهور حالة الفنان سمير غانم الصحية ، بشكل ما خلال الساعات الماضية، نظرا لخضوعه لغسيل كلوي بالتزامن مع إصابته بفيروس كورونا المستجد.

بينما الحالة الصحية لزوجة الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، ليست متدهورة، ولكنها في نفس الوقت ليست مستقرة، وذلك بسبب ضيق التنفس الذى تعاني منه بعد إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، بعد تعرض زوجته دلال عبدالعزيز للإصابة بفيروس كورونا، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

في وقت سابق،كان قد أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن نقل غانم وعبد العزيز للمستشفى، ونشر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” قائلاً: “لكل متابعيني الغاليين.. أرجو منكم الدعاء لحبايبنا..أغلى وأنقى وأطيب الناس سمير غانم ودلال عبد العزيز بالشفاء العاجل يا رب. يا رب بحق هذه الأيام المفترجة ألطف بهما وأكتب لهما الشفاء العاجل”.

من جانبها، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها في إنستجرام، دعاء لوالديها، بعد نقلهما إلى غرفة العناية المركزة، عقب إصابتهما بفيروس كورونا، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

أبان رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وقال حسني، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، إن “الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز لا يزالان في المستشفى”.

وأوضح الدكتور حسام حسني، أن “عبد العزيز إلى تلقي النجمة المصرية للعلاج في الوقت الذي تشهد حالتها تأرجحاً بين الاستقرار وعدمه”، بينما غانم “يعاني من بعض الخلل في صحته”.

وتمنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، للفنان سمير غانم تعافيه بالقريب العاجل، قائلاً: “ربنا يعافيه بإذن الله ويكتب له الشفاء”.

من جانبها، دعت النجمة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالدها النجم سمير غانم ووالدتها النجمة دلال عبد العزيز، بعد الوعكة الصحية التي يمران بها، ودخلا علي أثرها للمستشفي.

حيث نشرت النجمة دنيا دعاء تتمنى فيه من الله شفاءهما، عبر حسابها بموقع “انستجرام”، كما طالبت متابعيها إلى الإكثار من الدعاء لهما.

بدوره نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا نفس الدعاء، وكذلك النجم حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم.

The post تدهور شديد في الحالة الصحية للفنان سمير غانم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ