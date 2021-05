حميدتي يبحث مع المبعوث الخاص لأمريكا سبل التعاون بين البلدين

أكد النائب الأوّل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على أهمية التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدّة الأمريكية في كافة المجالات.

كما بحث حميدتي، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن للقرن الإفريقي جيفري فليتمان، يوم أمس مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها بين البلدين.

ورحّب النائب الأوّل لرئيس مجلس السيادة، بتعيين السيد جيفري مبعوثًا خاصا للقرن الأفريقي ، مؤكدًا التعاون التام معه لإنجاح مهامه.

كما تناول دقلو، خلال لقائه المبعوث الأمريكي، التطوّرات على الحدود مع إثيوبيا ، مؤكداً إنه لا تراجع عن حدود السودان المتعارف عليها وفقاً للاتّفاقيات الدولية، مشيراً إلي أهمية الحلّ السلمي للقضية .

من جانبه، شدّد المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقى فيلتمان، علي أهمية السودان ومنطقة القرن الإفريقى للولايات المتحدة، موضحًا ضرورة التنسيق والتعاون لإنجاح مهمته في البلاد، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

رئيس مجلس السيادة السوداني يختتم زيارته للإمارات

اختتم عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي استغرقت يومين.

وعاد رئيس مجلس السيادة إلى الخرطوم صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، وفقاً لـ“سونا”.

ومن جهته قال وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، الذي رافق البرهان في الزياة إلى الإمارات.

قال أن الزيارة جاءت بدعوة كريمة من ولي العهد، الشيخ من بن زايد، لافتاً إلأى أن الزيارة كانت مثمرة وناجحة، حيث أنها بحثت العديد من العلاقات الثنائية بين البلدين.

مشيراً إلي أن السودان والإمارات تطرقا للقضايا الإقليمية التي تهم البلدين من أجل مصلحة الشعبين الصديقين.

كما كشف الوزير السوداني إلي أن الجانبين ناقشا ملف استيراد السودان للمشتقات النفطية، وأن هناك اتفاقات تم التوصل لها، سيتم تحويلها لوزارة الطاقة بغرض بحثها مع الجانب الإماراتي.

في سياق آخر، طالب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة الحكومة الإنتقالية في العبور في الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمبعوث الرئيس بايدن لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فليتمان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين السودانوالولايات المتحدة.

