طوارئ الخرطوم تعلن عن إرتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا

أعلنت ادارة طوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم ، عن إرتفاع المعدل الوبائي لفيروس كورونا بولاية الخرطوم بإجمالي 8 الف و681 حالة، بواقع اصابة 27.5٪ و نسب وفيات تصل الى 6.1٪ .

وجاء هذا الإعلان، عبر تقرير أعلنت عنه المتحدث الرسمي بإسم ادارة الطوارئ ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة – ولاية الخرطوم، الدكتورة رندا يحيى علي، عبر منصة كورونا وذلك وفقا لآخر إحصائيات الوزارة بتاريخ 8 مايو 2021.

وأشار التقرير، إلي تسجيل الولاية 26 حالة وفاة من تاريخ اخر اعلان بالخامس من مايو 2021 ، منها عدد 11 حالة وفاة بتاريخ 8 مايو 2021، ليصل اجمالي الوفيات الي 1546 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الارتفاع الملحوظ في نسب الوفيات للتردد العالي على الاسواق ودور العبادة في شهر رمضان المبارك دون الالتزام بالاشتراطات والتوجيهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة الإتحادية.

كما أعلنت الوزارة، عن تسجيل 52 حالة تعافي من تاريخ اخر اعلان، منها عدد 15 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 324 حالة.

وبحسب التقرير المعلن عنه، قامت الوزارة عبر فرق الاستجابة السريعة بالولاية بزيارة 31 منزل من تاريخ آخر اعلان، منهم عدد 9 منازل تمت زيارتهم بتاريخ 8 مايو 2021، بالاضافة الى جمع 72 عينة بمعدل 27 عينة خلال اليوم.

كما أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، رفع استعداداتها بشأن فيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات، حيث وصل عدد فرق الاستجابة السريعة الى 14 فريق، وعدد مراكز العزل الى 19 مركز – بهم عدد 13 سرير شاغل، ويجري العمل للوصول لعدد 28 مركز ثابث بولاية الخرطوم بمعدل 4 مراكز لكل محلية، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وفي السياق، أصدر وزير التجارة والتموين في السودان، علي جدو آدم بشر، قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسته لرقابة الأسواق وضبط الأسعار.

هذا وقد حدد قرار وزير التجارة في السودان، ضرورة القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسةاق في الخرطوم.

على أن ينتقل العمل بذات النسق في الولايات لاحقاً، بالإضافة للتأكد من وضع ديباجات الأسعار على السلع، بحسب ما أورد “سونا”.

هذا إلى جانب التأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للسلع، فضلاً عن توعية المواطنين بحقوقهم كمستهلكين وفقاً للقاونون.

وفي السودان، أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضانالجاري.

هذا وقد أوضح لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.

وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونيةلاسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للانقاذ.

