بالفيديو.. صواريخ القسام تثير رعب المستوطنين في القدس المحتلة

هرب المستوطنون المشاركين في “مسيرة الإعلام” بمدينة القدس المحتلة، مساء اليوم الأثنين، عقب انطلاق صفارات الإنذار جراء إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام عبرية، عقب إطلاق صواريخ القسام من غزة، لحظة انطلاق صفارات الإنذار وهروب المستوطنين من مسيرة الأعلام في القدس، حسبما أفاد موقع قناة (العالم).

جاء ذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها المقاومة الفلسطينية للاحتلال لسحب جنوده ومستوطنيه من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح والإفراج عن كل المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة.

وأعلنت كتائب القسام أنها “وجهت ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى“.

في الأثناء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن الرد الذي ردته على انتهاكات القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس، وقالت بأنها وجهت “ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة ردا على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة”.

وأفادت وكالات أنباء محلية، عن توجيه كتائب القسام أبو عبيدة ضربة صاروخية للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، يأتي ذلك رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، واعتدائه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهالي الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

ووجه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة رسالة إلى العدو الإسرائيلي قال فيها عن الضربة التي نفذتها الكتائب اليوم: “هذه رسالة إلى العدو عليه أن يفهمها جيدا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

إعلام الاحتلال أفاد عن إصابة منزل في القدس المحتلة بصاروخ أطلقته المقاومة من غزة، دون ذكر حصيلة الأضرار والإصابات.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحالة الهلع والخوف التي عمَّت في أوساط المستوطنين بالقدس، لحظة إطلاق الصواريخ، وتشغيل صافرات الإنذار.

وكانت قد أطلقت فصائل المقاومة في غزة حوالي 10 صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948، ومستوطنات القدس، كما ذكرت وسائل إعلام العدو عن إخلاء مبنى الكنيست في القدس.

وكانت قد أعطت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في فلسطين، في وقت سابق من اليوم، مهلة للقوات الإسرائيلية للانسحاب من المسجد الأقصى وحذرت إسرائيل على لسان الناطق باسمها من العواقب.

إذ صرَّح لناطق باسم كتائب القسام، اليوم الاثنين، أن: “قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

The post بالفيديو.. صواريخ القسام تثير رعب المستوطنين في القدس المحتلة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ