المغرب.. تسجيل 58 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،عن تسجيل 58 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 513922 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3471 فحصا خلال المدة نفسها،.قد بلغ 5826721 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وحسبما أفادت المعطيات الرسمية فإن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9077.

وكذلك تم التأكد من 232 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 501146.

وتهيب وزارة الصحةالمغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية،. والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.وكطذلك

