أحمد سعد لسمية الخشاب “اعترف إني غلطت”

أكد الفنان المصري، أحمد سعد، أنه أعاد نشر بعض الصور والتعليقات التي جاءت على مشهد غنائه في فرح طليقته سمية الخشاب والنجم محمد رمضان في مسلسل “موسى” من باب الفكاهة والمزاح.

وأكد سعد، في مقابلة مع برنامج MBCTrending، أنه “لا يوجد أي خلاف أو حرب بينهما”، مشدداً على أنه “معها حق، لأن الصور والتعليقات لم تكن هزارا”.

وأضاف: “أنا ليس عندي وعي كامل عن السوشيال ميديا، وكل ساعة تصلني أشياء كثيرة من الناس أعيد نشرها من باب التقدير. عملت (ريبوست) من غير ما أقرا، وشفت المنشور ساعة المشكلة قلت لأ ما يصحش حد يقول كده على واحدة ست”.

وتابع: “اعترف إني غلطت، وهي ردود فعلها غريبة وليس لها معنى، لأنه ليست زوجتي وليس لها عندي أي شيء. ولم أتأثر بشتمها وبأي ردّ فعل قامت فيه أو تعليق نشرته لأنها لا تخصني أبداً”.

سمية الخشاب تحتفل بهذه الطريقة بعد كسب قضيتها أمام أحمد سعد

احتفلت الفنانة المصرية سمية الخشاب بالحكم القضائي الذي صدر أمس السبت في قضيتها أمام زوجها السابق أحمد سعد التي طالبت فيها بالمتعة والعدة.

وجاء قرار المحكمة بدفع أحمد سعد مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر بواقع 10 آلاف لكل شهر ولمدة 24 شهرًا، ليصبح بذلك مجمل المبلغ 270 ألف جنيه.

وعبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” نشرت سمية الخشاب مقطع فيديو وهي مرتدية ملابس رياضية بلون أسود ونظارة شمسية سوداء.

وكتب في أول ظهور لها بعد كسبها القضية: “سعيدة وبروح حرة”، وفقًا لموقع (المصدر).

واعتبر ذلك المقطع بمثابة رد سمية الخشاب على حكم المحكمة بإلزام طليقها أحمد سعد دفع مبلغ النفقة عن فترة زواجهما لعامين.

وفي وقت سابق، ورفضت سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد قد رفضا التصالح في هذه القضية، ما جعل هيئة المحكمة تستكمل الإجراءات القانوينة لحصول الخشاب على مستحقاتها الشرعية.

ورفعت سمية الخشاب دعوتها القضائية ضد طليقها في العام 2019 بمحكمة الأسرة بالإسكندرية.

ورفعت الفنانة المصرية خلال الدعوى التي قدمتها مستندات تشير إلى تعرضها للضرب والتعنيف، فضلًا عن إجرائها لعملية جراحية بسبب تعرضها للضرب بعنف.

