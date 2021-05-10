يتواصل التوتر في القدس، يوم الاثنين، إثر تجدد المواجهات في محيط المسجد الأقصى، بينما انطلقت صفارات الإنذار في المدينة، تزامنا مع قيام حركة “حماس” بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات.

وانطلقت صافرات الإنذار من الصواريخ في القدس، يوم الاثنين، فيما أعلنت حماس مسؤوليتها عن ضربة صاروخية، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وكانت “كتائب القسام” قد حذرت الدولة العبرية من التصعيد، وأمهلتها حتى السادسة من مساء الإثنين “لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح” في القدس الشرقية والتي كانت مسرحا لمواجهات عنيفة خلفت مئات الإصابات، حتى ظهر الإثنين.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مقتضب، الاثنين، إخلاء الحائط الغربي (البراق) الذي احتشد فيه الآلاف لإحياء يوم ضم القدس، إثر المواجهات المندلعة في القدس الشرقية.

حيث صرحت الشرطة في بيانها “بدأت قوات الشرطة المتواجدة في حائط المبكى بإجلاء مئات الموجودين إلى أماكن آمنة”.

وفي الوقت ذاته، ألغيت الاثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان ضم القدس في العام 1967، والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة، الاثنين، على خطة لشن ضربات جوية على قطاع غزة من دون عملية برية، بالتزامن مع نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات للقبة الحديدية، في عدة مناطق وسط البلاد.

جاء ذلك في الوقت الذي تجدد فيه إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات القريبة.

وفرض الجيش الاسرائيلي أيضا قيودا على تجمع المواطنين في محيط قطاع غزة، حيث يمنع تجمهر أكثر من 10 أشخاص في المناطق المفتوحة، كما تم إلغاء التعليم في كل المؤسسات التعليمية.

The post دوي انفجارات في القدس.. والقوات الإسرائيلية تخلي حائط البراق appeared first on Souk Ukkaz News.

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