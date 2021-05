الإمارات والبحرين يدينون الهجوم الحوثي المتعمد على مطار أبها بالسعودية

أعربت كل من الإمارات والبحرين عن استنكارهما لممارسات جماعة أنصار الله الحوثية، والتي تستهدف المدنيين والأعيان في السعودية، من خلال استهداف مطار أبها الدولي بشكل ممنهج ومتعمَّد.

فقد أصدرت وزارة الخارجية لدولة الإمارات بياناً جاء فيه: “أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي لاتخاذ “موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين”.

وشددت الوزارة في بيانها على أن: “استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت الوزارة من جديد على تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، “إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وعدَّت الخارجية الإماراتية ان أمن السعودية وأمن الإمارات مرتبطان ببعضهما البعض ولا يمكن فصلهما، “وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

أما الخارجية البحرينية فقد دانت بشدة واستنكرت إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لطائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقالت الوزارة أن هذا العمل: “عمل إرهابي جبان يستهدف المنشآت المدنية والمدنيين الآمنين، ويخالف كل القوانين الدولية الإنسانية والأعراف الدولية”.

وتابعت الخارجية البحرينية في بيانها قائلة: “وإذ تؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها، فإنها تشيد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

صرَّح التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة كانت تستهدف مطار أبها الدولي.

فيما جاء خبر معاكس من جماعة أنصار الله يؤكد نجاح المسيرة في إصابة الهدف المنشود بدقة.

