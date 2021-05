قصف إسرائيلي لمناطق سكنية في قطاع غزة يُسقط 20 شهيدًا

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأثنين مناطق سكنية داخل قطاع غزة مما أسفر عن سقوط 20 شهيدًا، بينهم 9 أطفال.

وجاء رد المقاومة بعد انتهاء مهلة حددتها للاحتلال لسحب جنوده من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وإطلاق سراح جميع المعتقلين “خلال هبة القدس الأخيرة”، وقد انتهت في الساعة 6 من مساء اليوم، حسبما أفادت (الجزيرة نت).

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن “كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة”، ودوت صفارات الإنذار في أنحاء القدس بعد دقائق من الموعد النهائي.

وأكد مصدر في الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لحماس والفصائل، أن “قيادة الغرفة أعطت تعليماتها لكافة القادة والعناصر الميدانية للنفير والتجهز لأي طارئ” دون مزيد من التفاصيل.

في الأثناء أمر قائد شرطة القدس بوقف مسيرة المستوطنين فورا بعد دوي صافرات الإنذار في المدينة، وأظهرت لقطات فيديو تفرق المستوطنين المشاركين في المسيرة حال سماعهم صافرات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه القدس، وقال في بيان “متابعة للإنذارات في منطقة القدس ومحيطها، فالحديث عن إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة، (المنظومة المضادة للصواريخ) القبة الحديدية اعترضت واحد منها فقط”.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن سقوط 20 شهيدًا بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة.

على صعيد منفصل، طالب نواب أردنيون اليوم الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، على خلفية ما يشهده أبناء القدس من أعمال عنف على يد سلطات الاحتلال.

وفي هذا الشأن كشفت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات اجتمع مع رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، لمناقشة أخر المستجدات الفلسطينية.

ونقلت عن الظهراوي قوله: “تطالب اللجنة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب”.

كما طالبت اللجنة بـ “التحقيق مع السفير الأردني في تل أبيب بسب قبوله دعوة إفطار على مائدة مسؤول إسرائيلي”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي أبريل الماضي، دعت كتلة الإصلاح النيابية في الأردن الى طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء تجريم دعم المقاومة، وذلك على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

