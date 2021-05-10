سقوط 300 جريح إثر تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال

تتواصل أجواء التوتر في القدس، اليوم الإثنين، إثر تجدد المواجهات في محيط المسجد الأقصى، بينما انطلقت صفارات الإنذار في المدينة، تزامنا مع إطلاق حركة حماس صواريخ باتجاه الأرض المحتلة، وسماع دوي انفجارات، فيما كانت كتائب القسام قد حذرت دولة الاحتلال من التصعيد، وأمهلتها حتى السادسة من مساء اليوم لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية

في غضون ذلك، أعلنت شرطة دولة الاحتلال، في بيان مقتضب، إخلاء حائط البراق، الذي احتشد فيه الآلاف لإحياء يوم ضم القدس، إثر المواجهات المندلعة في القدس الشرقية.

هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال عبر باب المغاربة.

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