السودانيون يبحثون عن اسطوانات الأكسجين مع انتشار الموجة الثالثة من كوفيد

يعاني السودان صعوبات في توفير الأسرة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى كوفيد-19 الذين أصيبوا في الموجة الثالثة التي تضغط على نظام الرعاية الصحية المستنزف بالفعل في البلاد بما يفوق طاقته على الاحتمال.

ففي الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد.

حيث تحكي سيدة محمود (34 عاما)، وهي من سكان الخرطوم، عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها. قالت وهي تبكي ” توفى أبى بسبب عدم وجود غرفة للعناية المركزة بها جهاز للتنفس الصناعي”.

مضيفة “شاهدته أمامي وهو يحتضر لساعات ويعاني ويتألم من ضيق في التنفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الانتظار في إحدى المستشفيات الحكومية في الخرطوم”.

كما و تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالنداءات اليائسة بطلب المساعدة من أشخاص يبحثون عن أسرة وأدوية وأسطوانات أكسجين لأحبائهم.

ووفق تصريحات المسؤولين إن حوالي 300 جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية.

فقد أظهرت دراسة حكومية أن 38 بالمئة من اسطوانات الأكسجين تم تهريبها من النظام الصحي لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل

وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات مقابل الحصول على الاسطوانات، واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية.

وصرح منتصر عثمان، مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية قائلا ” في فترة الكورونا زي ما العالم كله عارف الإشكال الأساسي يبقى في نقص الأكسجين. معظم المرضى إللي بيرقدوا في المستشفيات بيحتاجوا لأكسجين. حوجة الأكسجين كبيرة خلقت عجز في البداية السودان حاول إنه يعالجه عن طريق توفير سلندرات زيادة من الأكسجين”.

وفي الشهر الماضي، أقر مسؤولون إن السودان يمكنه تلبية 40 في المئة فقط من احتياجاته من الأدوية. ويوجد في البلاد 37 مستشفى يمكنها استقبال مرضى كوفيد، لكن 11 منها فقط في العاصمة الخرطوم رغم أن فيها أكثر من 70 بالمئة من الحالات.

كما نقلت رويترز عن حسين ملاسي، مدير التطوير والجودة في شركة الهواء السائل السودانية المحدودة، إنه في ظل الظروف العادية، يمكن للشركة إنتاج ما يكفي من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات البلاد، لكن هناك نقصا في الاسطوانات اللازمة لنقله.

في المقابل صرحت السلطات إنها تعمل بشكل عاجل على تسهيل استيراد حوالي1250 اسطوانة أخرى لتلبية احتياجات المرضى.

ويعد نقص الأكسجين وأوجه القصور الأخرى في النظام الصحي عرضا من أعراض مشكلة عميقة في السودان، الذي ظل يعيش في قيود أزمة اقتصادية لسنوات.

وكذلك تشكو السلطات من أن 160 ألفا فقط تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا، وهو عدد أقل بكثير من 400 ألف الذي كان متوقعا بحلول نهاية أبريل، بسبب الشكوك المنتشرة على نطاق واسع والمعلومات المضللة

