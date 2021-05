الكشف عن تفاصيل هامة في عقد نيمار مع سان جيرمان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، عن شرط في عقد نيمار الجديد الذي وقعه النجم البرازيلي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأعلن سان جيرمان قبل يومين تمديد عقد نيمار حتى صيف 2025، لينهي الجدل حول إمكانية مغادرة حديقة الأمراء.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك شرط في عقد نيمار يتيح التجديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، أي حتى صيف 2026، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ويبلغ نيمار من العمر حاليًا (29 عامًا)، وفي صيف 2026، سيصل إلى 34 عامًا، وستكون الأولوية لديه وقتها هي العودة للبرازيل وإنهاء مسيرته في دوري بلاده.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار مهتم حاليًا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان خلال سنواته المقبلة في النادي، وقد كان قريبًا من تحقيق ذلك العام الماضي، قبل الخسارة من بايرن ميونخ في النهائي.

في الأثناء كشف تقرير صحفي إسباني، أمس الأحد، عن كواليس مفاوضات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم النادي الباريسي، مع برشلونة خلال الفترة الماضية.

وارتبط نيمار لفترة طويلة بالعودة إلى برشلونة، قبل أن يجدد مع سان جيرمان بشكل رسمي حتى 2025.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مبعوثًا من برشلونة سافر إلى باريس قبل شهر، وقضى يومًا كاملاً مع نيمار لمعرفة خططه المستقبلية.

وأشارت إلى أن نيمار أعرب عن رغبته في العودة إلى برشلونة، لأنه لا يرى مشروعًا ناجحًا في النادي الباريسي.

وأوضحت أن برشلونة شعر بالاستغلال والإحباط، فور إعلان تجديد عقد نيمار مع سان جيرمان، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي تلقاها النادي الكتالوني من نجمه السابق، ورغبته في العودة من أجل بناء مجد جديد مع برشلونة، الذي قام بما عليه وتواصل مع نيمار، بشكل تسبب في غضب النادي الباريسي، ولكن النجم البرازيلي اختار البقاء في باريس وكأنه استثمر هذه الاتصالات لتوقيع عقده الجديد.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن يوم أمس السبت عن تمديد تعاقد نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

وأشار النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى تمديد تعاقد لاعب السيليساو حتى صيف 2025.

وانضم نيمار إلى صفوف بي إس جي، في صيف 2017، قادما من برشلونة، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني (222 مليون يورو).

