سلاح البحرية الأميركي يطلق “طلقات تحذيرية” لصد قوارب إيرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، جون كيربي، أن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني قام قبل ساعات بـ”التحرش بشكل غير آمن” بنحو 6 قطع حربية أميركية في مضيق هرمز، مما دفع إحدى السفن الأميركية لإطلاق رصاصات تحذيرية.

حيث صرح جون كيربي إن 13 قاربا إيرانيا اقتربوا بسرعة فائقة وبعشوائية من القطع الحربية الأميركية التي كانت في المنطقة، من بينها المدمرة “يو إس إس مونتراي”، وغواصة وسفن أخرى.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أن البحرية الأمريكية “تصرفت بشكل مهني، ووجهت إنذارا للقوارب بعدم الاقتراب، وعندما رفضت الامتثال لنداءات برج المراقبة على إحدى السفن الحربية الأميركية، اضطرت البحرية الأمريكية إلى إطلاق نحو 30 عيارا ناريا تحذيريا في الهواء، مما حمل القوارب الإيرانية على الابتعاد”.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي القول إن هذا الأمر “موجه مباشرة من طهران“، و صرح قائلا إنه “لا توجد أدلة كافية” على أن تصرف القوارب الإيرانية هو “أمر موجهة من النظام الإيراني ضد الولايات المتحدة“.

وكانت البحرية الأميركية قد ضبطت السبت الماضي في مياه الخليج، شحنة أسلحة مهربة تحتوي على صواريخ مضادة للدبابات وقاذفات موجهة عن بعد من صنع صيني وروسي.

واكتفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوني كيربي بالقول إن الحادث “قيد التحقيق”، لمعرفة مصدر السلاح والوجهة التي كانت تسلكها الشحنة.

