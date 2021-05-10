أعلن بنك السودان المركزي عن عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي لتكون اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م وحتى الأحد 16 مايو 2021م، على أن يزاول العاملون أعمالهم صبيحة يوم الأثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية.

ودعا بنك السودان في منشور يوم الاثنين، مديري عموم المصارف إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال عطلة العيد، وفقًا لموقع (الراكوبة) السوداني.

على صعيد متصل وفي سبيل إنجاح سياسة توحيد سعر الصرف، ومقابلة مبيعات ومشتريات الجمهور من النقد الأجنبي خاصة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف وشركات الصرافة قرر بموجبه العمل خلال يوم الأربعاء الموافق 12/5/2021م في حالة ثبوت أنه اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق 15/5/2021م، على أن يخصص فرع واحد على الأقل في مدن العاصمة الثلاث والمدن الكبرى بالولايات.

وفي سياق منفصل، عزت مصادر مصرفية مسؤولة تأخر إجراء عمليات التحويل بين البنوك الدولية ونظيرتها السودانية إلى عدم اكتمال الرمز الدولي الخاص بعمليات التحويلات الدولية.

ويواجه الاف السودانيين في الخارج خاصة بالدول الغربية صعوبات كبيرة في اجراء التحويلات المالية إلى السودان، برغم رفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتأكيدات المسؤولين بانتهاء مشاكل التحويلات.

وتتطلب عملية التحويلات رمزا خاصا وهو ما يعرف بالـ “سويفت” وهو ما أوجد صعوبات فنية في أجراء التحويلات مباشرة من البنوك الدولية.

وكشف مصدر مسؤول في بنك السودان المركزي اليوم الأحد بأن البنك يعمل حاليا على تنظيم الرمز الخاص بالتحويلات العالمية بما يتيح إتمام العمليات مع كافة المصارف العالمية خاصة في أوربا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).

وأضاف “كما أن المصارف المحلية تعكف حاليا على تهيئة رقم الـ “IPAN” والذي يترافق مع متطلباتها واشتراطات بنك السودان المركزي للارتباط بالشبكة العالمية.

وأشار الى أن بعض البنوك اكملت متطلباتها في انتظار موافقة بنك السودان المركزي للدخول في عمليات التحويل العالمية.

The post بنك السودان يصدر توجيهًا للمصارف بخصوص عطلة العيد appeared first on Souk Ukkaz News.

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