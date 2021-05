الدراما السعودية تتألق .. نجم “ربع نجمة” يكشف كواليس المسلسل السعودي

استطاع المسلسل الكوميدي “ربع نجمة”، الحفاظ على موقعه في الصدارة لدى المشاهد السعودي منذ بداية السباق الرمضاني، واحتل العمل الذي يقدم وجبة فكاهية صدارة مؤشرات البحث كأحد أبرز الأعمال الدرامية مشاهدة، بعد أن مزج في بطولاته بين الأبطال الرجال ومجموعة لا بأس بها من العناصر النسائية الشابة.

حيث كشف الفنان السعودي وأحد أبطال العمل “مطلق مطر“، كواليس العمل، الذي تدور أحداثه في فندق يحاول مجموعة من الأصدقاء إنقاذه بعد أن مر بكبوات وإعادته إلى سابق عهده، من حيث الخدمة ووجود النزلاء، وتقديم الخدمات التي ينبغي للفنادق ذات النجوم الخمس تقديمها، ولهذا جاء مسمى العمل بـ”ربع نجمة”.

بيد أن الأصدقاء وخلال محاولتهم إعادة الفندق إلى ماضيه المشرف، يواجهون الكثير من الصعوبات والمواقف اليومية مع النزلاء وبين بعضهم البعض، التي تزيد من صعوبة تنفيذ مهمتهم الأصلية وإعادة الفندق إلى سابق عهده، وتسير الأحداث في إطار كوميدي محبب للمشاهد بلا إسفاف.

وبخصوص طبيعة دوره في العمل اٌقر “مطر”، أقوم بدور شخصية “ياسر”، وهو مسؤول العلاقات العامة وقاعات الاحتفالات، ويتمتع خلال الدراما بشخصيته ذكية وماكرة تستطيع السيطرة على المواقف بدهاء والتلاعب دون ملاحظة الغير، كما أن لديه قدرة إقناع قوية، وحدس عالي يجعله يبتعد عن المشاكل قبل حدوثها عكس زملائه.

ولفت مطر إلى أن العمل يحتوى على 7 شخصيات رئيسية بينهما شخصيتين نسائيتين، ويتمتعن بموهبة عالية في فن التمثيل، وأضفن بشكل كبير إلى قوة المسلسل الذي يحظى بمتابعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المسلسل من بطولة طارق الحربي، ودريعان الدريعان، ومشعل المطيري، وسعيد القحطاني، وفوز العبد لله والشيف الدنقل وإخراج محمد حشكي.

مشيرا إلى أن المسلسل يقدم رسالة مهمة وجادة للمجتمع، رغم أنه مسلسل كوميدي، فحواها أن الترابط والتعاون بين الأصدقاء والأفراد في المجتمع يؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح، وأن الصبر أحد أهم سبل تحقيق الأهداف.

