مستشفيات السودان تعجز عن توفير الرعاية الصحية بسبب نقص الأوكسجين

يشكو السودان من صعوبات متعلقة بتوفير الأسرة بالمستشفيات، والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى كوفيد تسعة عشر، الذين أصيبوا في الموجة الثالثة، والتي تضغط على نظام الرعاية الصحية المستنزف في البلاد.

يشار إلى أن النقص الحاد في الأكسجين تسبب في عجز المستشفيات عن توفير الرعاية الكافية للمرضى، ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد.

وفي هذا الصدد بين بعض المسؤولين أن حوالي ثلاثمئة جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية.

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