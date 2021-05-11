الدولار مقابل الجنيه السوداني.. ارتفاع في البنوك واستقرار في الموازي

استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، في السوق السوداء في تعاملات اليوم الثلاثاء.

فقد بلغ سعر صرف الدولار في الموازي السوداني 410 جنيهاً، وهو نفس سعر التداول أمس الإثنين، بحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.

وفي المقابل رفع بنك السودان سعر الدولار التأشيري إلى 406.35470 جنيهاً بدلاً من 404.4027 جنيهاً ليوم أمس.

ليرتفع بذلك سعر الصرف في البنوك المحلية، ويصل إلى 407 جنيهاً في بنك أمدرمان، و406 جنيهاً للدولار الواحد ببنك فيصل.

في سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزي عن عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي لتكون اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م وحتى الأحد 16 مايو 2021م، على أن يزاول العاملون أعمالهم صبيحة يوم الأثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية.

ودعا بنك السودان في منشور أمس الاثنين، مديري عموم المصارف إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم للتأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال عطلة العيد، وفقًا لموقع (الراكوبة) السوداني.

وعلى صعيد متصل وفي سبيل إنجاح سياسة توحيد سعر الصرف، ومقابلة مبيعات ومشتريات الجمهور من النقد الأجنبي خاصة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً للمصارف وشركات الصرافة قرر بموجبه العمل خلال يوم الأربعاء الموافق 12/5/2021م في حالة ثبوت أنه اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم السبت الموافق 15/5/2021م، على أن يخصص فرع واحد على الأقل في مدن العاصمة الثلاث والمدن الكبرى بالولايات.

عزت مصادر مصرفية مسؤولة تأخر إجراء عمليات التحويل بين البنوك الدولية ونظيرتها السودانية إلى عدم اكتمال الرمز الدولي الخاص بعمليات التحويلات الدولية.

ويواجه الاف السودانيين في الخارج خاصة بالدول الغربية صعوبات كبيرة في اجراء التحويلات المالية إلى السودان، برغم رفع اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتأكيدات المسؤولين بانتهاء مشاكل التحويلات.

وتتطلب عملية التحويلات رمزا خاصا وهو ما يعرف بالـ “سويفت” وهو ما أوجد صعوبات فنية في أجراء التحويلات مباشرة من البنوك الدولية.

وكشف مصدر مسؤول في بنك السودان المركزي، الأحد، بأن البنك يعمل حاليا على تنظيم الرمز الخاص بالتحويلات العالمية بما يتيح إتمام العمليات مع كافة المصارف العالمية خاصة في أوربا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).

The post الدولار مقابل الجنيه السوداني.. ارتفاع في البنوك واستقرار في الموازي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ