دعا وزيرا خارجية الأردن والسعودية أيمن الصفدي والأمير فيصل بن فرحان ،اليوم الثلاثاء، إلى بلورة الجهود الدولية لحماية الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية.

حيث أجرى وزيرا خارجية الأردن والسعودية محادثات تمحورت حول الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية والعدوان على غزة.

كما أكد الوزيران أثناء المباحثات التي تمت عبر الهاتف ضرورة بلورة جهد دولي فاعل,. لحماية الفلسطينيين من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وشددا على أن استعادة الهدوء يتطلب وقف إسرائيل جميع انتهاكاتها في الحرم القدسي،. المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

زيادة على تأكيد الوزيران إدانة المملكتين الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية وحذرا من تبعات استمرار الانتهاكات في المقدسات وتهجير أهل الشيخ جراح من بيوتهم ومن الاستمرار في العدوان على غزة.

إلى ذلك، أكد الوزيران خلال الاتصال، الذي جاء تنفيذا لتوجيهات قيادتي المملكتين إدامة التشاور والتنسيق،. واستمرار العمل على تعزيز العلاقات الاخوية التاريخية والتعاون في مختلف المجالات.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وأكدا قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. في دورته غير العادية على المستوى الوزاري اليوم أهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.

من جهته، أقر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. إن الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأودت بحياة 20 شخصا على الأقل”عشوائية وغير مسؤولة”.

وحمّل أبو الغيط إسرائيل مسؤولية “هذا التصعيد الخطير” للوضع في القدس، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف.

The post وزيرا خارجية الأردن والسعودية يدعوان إلى بلورة جهد دولي لحماية الفلسطينيين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ