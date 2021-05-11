أغلق لجان المقاومة في عدد من الأحياء، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق تنديدًا بمجزرة فضالاعتصام بالقيادة العامة وسط الخرطوم، التي تصادف ذكراها اليوم الـ29 من شهر رمضان المعظم.

ويأتي إغلاق الطرق في هذه الذكرى “فض الاعتصام”، كنوع من التصعيد الثوري، للمطالبة بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

وبحسب “السوداني” فقد تم إغلاق شارع الستين في الخرطوم، بالإضافة لإغلاق كبري الجريف شرق، فضلاً عن تتريس عدد من الشوارع بمدينة أمدرمان.

في الإثناء هناك دعوات من أسر الشهداء، والناشطين، إلى أهمية إحياء الذكرى، وتنظيم إفطار جماعي بساحة الاعتصام.

وفي الوقت ذاته أعلنت القوات المسلحة السودانية بالأمس عن إغلاقها لجميع الطرق المؤدية للقيادة العامة وسط الخرطوم.

في سياق آخر، أصدرت الحركة الإسلامية، بيان لها، تنفي فيه توجيه دعوة لعضويتها لإقامة إفطار أمام القيادة العامة، و أن الحركة لم تصدر أي بيان تدعو فيه لإفطار أمام القيادة العامة.

كما أشار بيان الحركة الإسلامية، إلي أن عدة جهات تحاول ترويج الشائعات والتصريحات المكذوبة عن الحركة وقيادتها لأغراض سياسية مبتذلة.

كما طالب البيان، الإعلاميين وقادة الرأي، تحري الدقة عند تناقل الأخبار، مؤكدة أن بياناتها ومواقفها الرسمية تصدر عبر منصاتها الرسمية المعروفة، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

بدوره كشف نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في السودان ، بأن نتيجة التحقيق في فض الاعتصام قد تؤدي إلى انقلاب عسكري، أو اضطرابات جماهيرية في الشارع.

هذا وقد نقلت مجلة “The new lines” “مقرها واشنطن”، هذا الحديث عن رئيس اللجنة، نبيل أديب، بحسب “الراكوبة”.

كما أوضحت المجلة ، أنه وبعد ما يقرب العامين من فض الاعتصام ، ما تزال عائلات الضحايا والنشطاء متعطشون للعدالة.

موضحة أنه وبالرغم من ذلك، إلا أن رئيس لجنة التحقيق في الحادثة لم يقدم أي نتائج حتى الآن.

وكان أديب قد أعلن الأسبوع الماضي، عن التحقيق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

مؤكداً أن “وقائع التحقيق مع البرهان تمت في القصر الرئاسي بالخرطوم”، حسبما أفاد (العين الإخبارية).

ورفض رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب إعطاء مزيد من التفاصيل عند سؤاله عن أجواء التحقيق.

The post في ذكرى فض الاعتصام.. متظاهرون يغلقون عدداً من شوارع الخرطوم appeared first on Souk Ukkaz News.

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