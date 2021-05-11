تهريب اسطوانات الأكسجين يتسبب في أزمة “خطيرة” لدى المستشفيات السودانية

في تقرير مطّول نشرته وكالة (رويترز) كشفت عن صعوبات تواجه المستشفيات في السودان، تتمثل في نقص الآسرة، والأدوية، واسطوانات الأكسجين المهمة لمرضى كوفيد-19.

ويعاني نظام الرعاية الصحية في السودان، المتهالك اساسا، ضغطا اضافيا بسبب جائحة كورونا، وهو ما يفوق طاقتة على الاحتمال.

يزيد سكان السودان عن 40 مليون نسمة، وتم تسجيل 33000 إصابة وأكثر من 2600 وفاة منذ بداية الجائحة، لكن مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح نظرا لمعدلات المسح المنخفضة.

في الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد.

وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بالنداءات اليائسة بطلب المساعدة من أشخاص يبحثون عن أسرة وأدوية واسطوانات أكسجين لأحبائهم.

يقول المسؤولون إن حوالي 300 جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية.

أظهرت دراسة حكومية أن 38 بالمئة من اسطوانات الأكسجين تم تهريبها من النظام الصحي لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل.

وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات مقابل الحصول على الاسطوانات، واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية.

وقال منتصر عثمان، مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية ” في فترة الكورونا يبقى الإشكال الأساسي في نقص اسطوانات الأكسجين”.

لأن معظم مرضى كورونا ممن تستدعى حالتهم البقاء في المستشفى يحتاجون إلى الأكسجين

في الشهر الماضي، قال مسؤولون إن السودان يمكنه تلبية 40 في المئة فقط من احتياجاته من الأدوية.

ويوجد في البلاد 37 مستشفى يمكنها استقبال مرضى كوفيد، لكن 11 منها فقط في العاصمة الخرطوم رغم أن فيها أكثر من 70 بالمئة من الحالات.