سد النهضة.. هل تنجح زيارة الرئيس الكونغولي إلى إثيوبيا والسودان ومصر؟

أفصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الثلاثاء، عن أمله في استئناف مفاوضات سد النهضة، وأن تثمر لقاءات الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي في كسر جمود المفاوضات.

وقد وصل الرئيس الكونغولي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي حاليا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإثيوبيين بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

حيث تأتي زيارة تشيسكيدي إلى إثيوبيا ضمن جولة يقوم بها في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بغرض الوصول إلى تفاهمات بين الدول الثلاث قبل موعد الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

ويهذف الرئيس الكونغولي إلى تقريب وجهات النظر بين مصر وإثيوبيا والسودان ضمن جهود الاتحاد الإفريقي الرامية لتجاوز مشكلة سد النهضة في إطار الحل الافريقي.

حيث انطلقت جهود تشيسكيدي بعد تمسك إثيوبيا بموقفها بخصوص الملء الثاني لسد النهضة في الصيف المقبل، مع تخوف دولتي المصب (مصر والسودان) من تداعيات الملء على أمان السد ونقصان الحصص خاصة في فترة الجفاف.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أن لقاءات المبعوث الأميركي مع المسؤولين الإثيوبيين بشأن سد النهضة كانت مثمرة وبناءة.

كما أقرت الخارجية الإثيوبية: “أكدنا للمبعوث الأميركي بتمسكنا بأهمية التوصل لاتفاق بشأن عملية الملء الثاني والتشغيل فقط”.

مضيفة أن إثيوبيا تأمل في استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة وأن تثمر اللقاءات التي يجريها الرئيس الكونغولي مع الدول الثلاث لكسر جمود المفاوضات.

كذلك أشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية إلى أن الموقف الإثيوبي حول سد النهضة لم يتغير وأنهم أبلغوا المبعوث الأميركي بتمسك إثيوبيا بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة.

وكان المبعوث الأميركي في التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي.

وتناولت المباحثات سد النهضة والانتخابات والأوضاع في تيغراي والقضايا الإقليمية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بطريقة دبلوماسية يكون فيها الكل رابح.

