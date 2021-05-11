مجمع الفقه الإسلامي يعقد اجتماعه مساء اليوم لتحري رؤية هلال شوال

يعقد مجلس مجمع الفقه الإسلامي في السودان، برئاسة الدكتور عبدالرحيم آدم رئيس المجمع إجتماعه لتحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرون من رمضان 1442 هجرية الموافق الحادي عشر من مايو الجارى.

ودعا الأمين العام للمجمع الدكتور عادل حسن حمزة جميع المسلمين في السودان بتحري هلال شوال تقرباً إلى الله تعالى سبحانه وتعالى.

وأعلن مجمع الفقه الإسلامي قيمة زكاة الفطر 2021 في السودان، موضحا أنها تقدر للشخص الواحد لشهر رمضان الجاري بـ400 جنيه سوداني .

على أن يخرجها المسلم عن نفسه وعائلته، ومن تلزمه نفقتهم كالزوجة والأبناء والأبوين، قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

وعن قيمة زكاة الفطر 2021 لمن هم خارج السودان، أوضح مجمع الفقه الإسلامي أن عليهم إخراج الزكاة وفق القيمة المحددة في الدولة التي يقيمون فيها.

وأكد مجمع الفقه الإسلامي ، أن زكاة الفطر الأصل فيها أنها تبذل لفقراء البلد الذي يقيم فيه الشخص مخرج الزكاة، كما يجوز تحويل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان عامة.

مؤكدا أن من هو خارج الخرطوم فإنّ زكاة الفطر وفدية الصيام تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي يقيم به؛ لأنَّ الزكاة والفدية تبعا لبدنِ من وجبت عليه، داعيا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.

وكان مركز الفلك الدولي في السودان، توقع أن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في السودان فلكيا هو يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، وفقًا للحسابات الفلكية، مؤكدا أن غرة رمضان في معظم الدول كانت يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل المنصرم، ومن المتوقع أن يتم شهر رمضان الكريم 30 يوما.