وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،اليوم الثلاثاء، رسالة للشعب المصري أكد فيها أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في نهر النيل.

جاء ذلك خلال تصريحات الرئيس المصري على هامش افتتاح عدة مشروعات في هيئة قناة السويس، وجه فيها رسالة للمصريين بعدم القلق بشأن حقوق مصر المائية في النيل وقضية سد النهضة الإثيوبي، معربا عن تقديره وسعادته بقلق المصريين على حقوقهم.

كما وأشار السيسي أن قضية سد النهضة تدار من خلال المفاوضات، وأن عملية التفاوض تحتاج إلى صبر وتأني.

هذا وأكد الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الكونغولي الرئيس فيليكس تشيسيكيدى بقصر الاتحادية بالقاهرة، السبت الماضي، أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق يحافظ علي حقوق مصر المائية و جميع الأطراف

كما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان صحفي أن اللقاء تناول بالاساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس المصري “تقدير بلاده لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر علي دعم تلك الجهود في اطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة”.

ومن جهته, أكد الرئيس تشيسيكيدي حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيداً في هذا الصدد بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعياً للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

وكلك أجرى رئيس الكونغو الديمقراطية زيارة إلى السودان ومنها إلى مصر وإثيوبيا، لبحث ملف سد النهضة.

وتأتى جولة الرئيس الكونغولي في إطار رعاية بلاده لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، كرئيسة للاتحاد الإفريقي حاليا.

The post الرئيس المصري: لن نفرط في حقوقنا المائية في نهر النيل appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ