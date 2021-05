الإمارات: “نقف مع الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور بن محمد قرقاش، أن بلاده تقف مع الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وقد قال قرقاش أن الإمارات “تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد مستشار الرئيس الإماراتي، وفقاً لـ“العين الإخبارية” من خلال تغريدة له على “تويتر” أن هذا الموقفٌ “تاريخي مبدئي لا يتزحزح”.

وأضاف قرقاش “كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق”.

الجدير بالذكر أن قيادة الإمارات أبدت حرصها على تأكيد دعمها للقضية الفلسطينية، منذ التطورات الأخيرة في القدس.

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «ارتفاع عدد القتلى والجرحى في التصعيد إلى 22 قتيلاً، بينهم 9 أطفال، وسيدة، وإصابة 106 بجروح مختلفة».

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، في بيان صحافي، «قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى».

وتابع: «إن معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبت غزة النداء».

ويسجل هذا التصعيد في ظل المواجهات الجارية منذ الأسبوع الماضي بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها بخلاف القانون الدولي.

ومنذ الجمعة، شهدت القدس الشرقية عموماً، وباحات المسجد الأقصى خصوصاً، مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين هي الأعنف منذ 2017، لكن أعنف الاشتباكات دارت أمس، إذ أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 520 فلسطينياً أصيبوا بجروح، قسم كبير منهم أصيبوا في أعينهم ورؤوسهم، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط تسعة جرحى على الأقل في صفوفها.

وحذرت «كتائب القسام»، إسرائيل، أمس، بضرورة أن تسحب قبل السادسة مساء قواتها الأمنية من باحات المسجد الأقصى الذي كان ساحة للمواجهات.

ومع انتهاء المهلة، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة، من بينها «حماس»، وابلاً من الصواريخ على جنوب إسرائيل.

واليوم الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي ، أنه قصف 130 هدفاً “عسكرياً” في غزة، ما أسفر عن مقتل 15 ناشطاً من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، رداً على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية .

وأفاد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في تصريحات للصحافيين: «قصفنا 130 هدفاً “عسكرياً” غالبيتها لحركة (حماس)»، مضيفاً: «وفقاً لتقديراتنا، قتل 15 ناشطاً تابعون لـ حماس و الجهاد الإسلامي».

وحذر قائلاً: «نحن في المراحل الأولى من ضرباتنا المضادة، سوف تستمر»، مضيفاً: «نحن مستعدون للتصعيد».

