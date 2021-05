أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانيةعلي ربيعي, اليوم الثلاثاء، عقد جولتين من المفاوضات مع المملكة السعودية، مشيرا إلى استمرارها حتى التوصل لنتائج.

حيث أقر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية خلال مؤتمر صحفي في طهران، “عقدنا جولتين من المفاوضات مع السعودية بين ممثلين حكوميين وبحثنا المواضيع الثنائية والإقليمية” وأشار إلى أن المفاوضات كانت إيجابية “وهناك بوادر إيجابية” أيضا لحل الخلافات.

ولفت المتحدث الإيراني علي ربيعي أن المفاوضات مع الرياض ستتواصل حتى التوصل لنتائج.

وكان سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية قد أكد، مساء أمس الاثنين، للمرة الأولى، عقد محادثات مع المملكة أخيرا في بغداد.

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح أخيرا أن بلاده استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران، وذلك بعد أسابيع من تسريبات إعلامية غربية بشأنها توالت على إثرها تصريحات من مسؤولي البلدين حملت إشارات إيجابية بإمكان انعقاد مثل تلك المحادثات، لكن دون تأكيد رسمي لحدوثها.

والعلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ مطلع عام 2016، وتأتي المحادثات بين الجانبينفي وقت يأمل فيه دبلوماسيون أن تسهم في تهدئة التوتر بالمنطقة.

The post إيران: المفاوضات مع السعودية مستمرة حتى التوصل لنتائج appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ