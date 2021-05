الشيوعي يطالب الشعب السوداني باحتلال الشوارع بشكل سلمي

نادى الحزب الشيوعي السوداني المواطنين باحتلال الشوارع بشكل سلمي ومنظم وبشعارات ثورية، وذلك في الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة اليوم.

كما دعى الحزب الشيوعي الشعب السوداني بضرورة تجديد العهد للثورة، على أن يكون ذلك في الفترة من اليوم 29 رمضان، وحتى الـ30 من شهر يونيو.

وطالب الحزب بحسب “الراكوبة” بالإستمرار في طريق الثورة وبناء السلطة المدنية الكاملة.

وأوضح الحزب أن المشاركة في تخليد ذكرى مجزرة القيادة، سيكون رداً حاسماً لمن يريدون أن يجهضوا الثورة.

داعياً المواطنين للخروج في مسيرات وتظاهرات من أجل انتزاع الحقوق المختطفة بواسطة من يحكمون الدولة الآن.

في سياق متصل، أغلق لجان المقاومة في عدد من الأحياء، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق تنديدًا بمجزرة فضالاعتصام بالقيادة العامة وسط الخرطوم، التي تصادف ذكراها اليوم الـ29 من شهر رمضان المعظم.

ويأتي إغلاق الطرق في هذه الذكرى “فض الاعتصام”، كنوع من التصعيد الثوري، للمطالبة بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

وبحسب “السوداني” فقد تم إغلاق شارع الستين في الخرطوم، بالإضافة لإغلاق كبري الجريف شرق، فضلاً عن تتريس عدد من الشوارع بمدينة أمدرمان.

في الإثناء هناك دعوات من أسر الشهداء، والناشطين، إلى أهمية إحياء الذكرى، وتنظيم إفطار جماعي بساحة الاعتصام.

وفي الوقت ذاته أعلنت القوات المسلحة السودانية بالأمس عن إغلاقها لجميع الطرق المؤدية للقيادة العامة وسط الخرطوم.

ومن جهتهم مجموعة من الثوار ولجان المقاومة، وأسر الشهداء، عن أهمية إحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم.

الأمر الذي جعلهم يدعون لإقامة افطار في العاصمة الخرطوم على شرف هذه الذكرى المؤلمة، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد أفادت مصادر بأن هناك دعوات تنادي بتحويل الموقع المحدد للإفطار من محيط القيادة العامة إلى موقع الجداريات، أسفل كبري النيل الأزرق من ناحية الخرطوم.

وبدورهم يعتزم الثوار على التصعيد الثوري، بتسيير المواكب للمطالبة بالقصاص للشهداء، فضلاً عن الاحتجاج لإغلاق القيادة العامة للجيش.

في سياق آخر، أصدرت الحركة الإسلامية، بيان لها، تنفي فيه توجيه دعوة لعضويتها لإقامة إفطار أمام القيادة العامة، و أن الحركة لم تصدر أي بيان تدعو فيه لإفطار أمام القيادة العامة.

كما أشار بيان الحركة الإسلامية، إلي أن عدة جهات تحاول ترويج الشائعات والتصريحات المكذوبة عن الحركة وقيادتها لأغراض سياسية مبتذلة.

كما طالب البيان، الإعلاميين وقادة الرأي، تحري الدقة عند تناقل الأخبار، مؤكدة أن بياناتها ومواقفها الرسمية تصدر عبر منصاتها الرسمية المعروفة، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.

The post الشيوعي يطالب الشعب السوداني باحتلال الشوارع بشكل سلمي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ