الصحة الفلسطينية تدعو للتدخل لوقف العدوان الإسرائلي في غزة

دعت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على ألفلسطينين في قطاع غزة.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوزارة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في قطاع غزة لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان الإسرائيلي الظالم.

كما قتل 24 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، في قطاع غزة خلال أمس الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء، بالإضافة لعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين في قطاع غزة، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

هذا وأطلق فلسطينيون زخات من الصواريخ على أسدود وعسقلان جنوبي إسرائيل، ردا على الغارات التي شنتها الطائرات الحربية على قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل إسرائيلية على الأقل وعشرات الجرحى.

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 صواريخ سقطت في عسقلان، حيث تضررت عدد من المباني بينها مبنى مدرسة خالية بسبب تعطيل التعليم من جراء الوضع الأمني، كما أتلفت عدد من المركبات في أسدود.

وصرح الجيش الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 345 صاروخا من غزة على إسرائيل ، سقط منها 255 على مدن وبلدات إسرائيلية منذ بدء التصعيد ليلة الاثنين.

كما قال مراسلنا إن القصف الفلسطيني لعسقلان أسفر عن مقتل سيدة إسرائيلية، بحسب مصادر طبية.

وكذلك أعلن مصدر طبي إسرائيلي بأن الصواريخ الفلسطينة تسببت بإصابة 31 شخصا، وقد وصلوا إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان من بينهم حالتان في حالة خطيرة ومتوسطة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في أسدود شمال قطاع غزة بعد انطلاق نحو 40 صاروخا من القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن رئيس الأركان أمر بإرسال تعزيزات للقوات في جنوب البلاد مع استمرار الأعمال العدائية في غزة لليوم الثاني.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بتعبئة 5000 جندي احتياطي لتوسيع الحملة الحالية “وتعميق دفاع الجبهة الداخلية”.

وفي السياق، قتل قياديان ميدانيان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في برج سكني غرب مدينة غزة.

وأفاد مصدر في حركة الجهاد لوكالة “فرانس برس”: “قتل قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة”.

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