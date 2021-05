عمرو مصطفى يدعم القضية الفلسطينية بجميع لغات العالم

أعلن الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفي عن تقديم أغنية جديدة بكل اللغات للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الأخيرة بباحة القدس.

وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه بموقع “فيس بوك” :”أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع.. قريباً بإذن الله”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكان عدد كبير من النجوم في العالم العربي تضامنوا مع الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها حي الشيخ جراح، في فلسطين، حيث عبروا عن حزنهم لما يجرى من أحداث ورفعوا شعار “انقذوا حي الشيخ جراح”.

ونشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه بموقع “انستجرام” يظهر به تضامنه مع الشعب الفلسطيني، يقول فيه “قلبنا مع اخواتنا الفلسطينين.. ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته.. ربنا يقويكم ثقة في الله هتبقوا في أحسن حال دايما ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر”.

والنجم محمد هنيدي كان من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أحداث مؤسفة، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذوا_حي_الشيخ_الجراح”.

كما أعرب فنانون ومشاهير ورياضيون عرب وأجانب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

ونشر المشاهير صورا ومقاطع فيديو عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا مع وسوم تدعم الفلسطينيين، أشهرها وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

حيث أعرب نجم كرة القدم المصري الشهير محمد أبو تريكة عن دعمه للفلسطينيين، ووجه لهم تحية في بداية أحد البرامج على قناة “بي إن سبورتس” (beINSPORTS) الرياضية، ودعا لهم بالثبات والنصر على الاحتلال الإسرائيلي.

وكذلك نشر النجم المصري محمد هنيدي العديد من المنشورات عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، للتنديد بما يتعرض له أهالي حي الشيخ جراح من تهجير قسري، ودعا إلى ضرورة التضامن معهم والتحدث عنهم في ظل سكوت العالم وتجاهله لقضيتهم.

وكتبت المغنية اللبنانية إليسا في تغريدة عبر تويتر “يجب ألا يقف أي أحد على الحياد بالقضايا الأساسية التي تتعلق بالقيم”، واستنكرت ما يحدث لأهالي القدس وسط تجاهل قادة العالم لما يتعرضون له.

