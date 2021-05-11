ليبيا.. لجنة تقصي الأهلة والمواقيت تتحرى اليوم هلال شوال

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، أن اللجان التابعة لها والمتخصصة في رؤية الهلال ستخرج بعد عصر هذا اليوم الثلاثاء لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442هـ.

وكان المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ذكر أن هلال شهر شوال سيكون فوق الأفق بعد غروب شمس يوم الأربعاء 12 مايو 2021م ويمكن رؤيته بكافة المدن الليبية ودول العالم.

وأوضح المركز أنه بذلك يكون يوم الخميس هو غُرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وسيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة في الدولة الليبية.

وذكر المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن حجم الهلال بعد غروب يوم الأربعاء يمكن أن يعتقد البعض أنه هلال ثاني يوم لكبر حجمه، والسبب أن عمر الهلال وقت الغروب حينها سيكون 22 ساعة ويمكث فوق الأفق 46 دقيقة في مدينة طرابلس.

ونوه المركز أنه عند رصد هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م إلى وجود كوكب عطارد منخفضاً جهة الشمال الغربي ويمكن رؤيته بالعين المجردة ويغرب عند الساعة التاسعة والنصف ليلاً.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا

وأيضاً كوكب الزهرة منخفضاً جداً جهة الشمال الغربي وتصعب قليلاً رؤيته بالعين المجردة ويغرب قبل الساعة التاسعة ليلا بقليل، ووجود الكوكب الأحمر المريخ مرتفعاً قليلاً ومائلا لجهة الشمال الغربي ويمكن مشاهدته بالعين المجردة ويغرب بعد الساعة الحادية عشر والنصف ليلاً.

كما وقد دعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، بدرالدين النجار، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وشدد النجار، في إحاطة حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، على ضرورة تجنب الممارسات الجسدية التي تتخذ عادة أثناء تقديم التهاني بالعيد، كالمصافحة باليد والترحيب بالأحضان والتقبيل.

كما دعا النجار أئمة المساجد إلى إقامة صلاة العيد خلال المساجد وفي الأماكن المفتوحة.

وقال النجار، إنه تم تسجيل أعداد منخفضة في عدد الإصابات بجائحة كورونا خلال الأسابيع الماضية وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وناشد النجار، المواطنين كافة بالحفاظ على هذ المستوى بتفادي جميع العوامل التي قد تسبب في حدوث ارتفاع جديد في الإصابات.