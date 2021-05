نيمار يتسبب في اقتراب أجويرو من برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية.

وأعلن مانشستر سيتي رسميًا، رحيل أجويرو بنهاية عقده في ختام الموسم الجاري، بينما ارتبط اسمه بالانتقال لبرشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ما يزال اسم أجويرو مطروحا على طاولة برشلونة، خاصة بعد تجديد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ويرى برشلونة أن أجويرو اسم كبير ولن يكلف النادي سوى راتبه، وهو ما يبحث عنه البلوجرانا خلال المرحلة المقبلة.

ورغم امتلاك أجويرو العديد من العروض، إلا أن عرض برشلونة واللعب إلى جوار مواطنه وصديقه ليونيل ميسي هو أكثر ما يغريه.

وأضاف التقرير أن أجويرو مستعد للتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل اللعب في برشلونة الموسم المقبل.

لكن العائق الذي يواجهه هو تفضيل رونالد كومان، المدير الفني للفريق، مواطنه الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، إلا أن انضمام الأخير سيعتمد على بقاء كومان في كامب نو.

كما كشف تقرير صحفي إسباني، الاثنين الماضي، عن شرط في عقد نيمار الجديد الذي وقعه النجم البرازيلي مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأعلن سان جيرمان قبل يومين تمديد عقد نيمار حتى صيف 2025، لينهي الجدل حول إمكانية مغادرة حديقة الأمراء.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك شرط في عقد نيمار يتيح التجديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، أي حتى صيف 2026، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ويبلغ نيمار من العمر حاليًا (29 عامًا)، وفي صيف 2026، سيصل إلى 34 عامًا، وستكون الأولوية لديه وقتها هي العودة للبرازيل وإنهاء مسيرته في دوري بلاده.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار مهتم حاليًا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع سان جيرمان خلال سنواته المقبلة في النادي، وقد كان قريبًا من تحقيق ذلك العام الماضي، قبل الخسارة من بايرن ميونخ في النهائي.

في الأثناء كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس مفاوضات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم النادي الباريسي، مع برشلونة خلال الفترة الماضية.

وارتبط نيمار لفترة طويلة بالعودة إلى برشلونة، قبل أن يجدد مع سان جيرمان بشكل رسمي حتى 2025.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مبعوثًا من برشلونة سافر إلى باريس قبل شهر، وقضى يومًا كاملاً مع نيمار لمعرفة خططه المستقبلية.

