سقوط قتيل وأصيب 5 آخرين في غارة إسرائيلي استهدف منزلا بقطاع غزة

وقالت مصادر محلية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في شارع النفق بقطاع غزة ما أدى إلى وقوع قتيل و5 إصابات.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منتزه شرق غزة وأوقعت عدة إصابات. ووفق المصادر، شهدت الساعة الأخيرة أكثر من 10 غارات إسرائيلية على أهداف مختلفة تركزت في غزة.

وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة الصلاح للأيتام في دير البلح وألحقت بها دمارا كبيرا.وبالضحية الجديدة يرتفع عدد الضحايا منذ أمس الإثنين إلى 27 قتيلا منهم 9 أطفال وامرأة وابنها المعاق وأكثر من 122 جريحا.

في السياق، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه حالة التصعيد والغارات الإسرائيلية.

وحذر المركز بأن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد، منبها إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تكثيف الهجمات على قطاع غزة.

وقال نتنياهو بعد اجتماع أمني بحث التطورات في غزة: “سنزيد من وتيرة الهجمات وشدتها، نحن في خضم حملة”.وكانت تصريحات مشابهة صدرت صباح الثلاثاء عن رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ووزير الدفاع بيني جانتس.

وترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يستمر التصعيد الحالي لعدة أيام وكانت مصادر فلسطينية قالت لـ”العين الإخبارية”، إن مصر والأمم المتحدة تقومان بجهود لمنع انزلاق الأمور نحو عملية عسكرية.

وقررت الفصائل الفلسطينية في غزة تفعيل عمل مجموعات ما يعرف بـ “الأدوات الخشنة” قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل. ويشمل ذلك تفعيل وحدات إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات إسرائيل المحاذية للقطاع، بالإضافة إلى استئناف التظاهرات الليلية قرب السياج الفاصل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن رصد 12 حريقا اندلعت منذ صباح اليوم في مناطق مفتوحة في جنوب إسرائيل بفعل إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة. وكانت حركة “حماس” التي تسيطر على قطاع غزة دعت إلى تفعيل شامل لـ”نقاط الاشتباك” في كافة المناطق الفلسطينية مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن “عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل يتطلب موقفًا وطنيًا جامعًا بتفعيل نقاط الاشتباك كافة”. وحثت الحركة على “عصيان وطني وتحرك جماهيري واسع يرفع شعار القدس في القلب منه، ويترجم لمواجهة شاملة مع الاحتلال”.