الخزانة الأمريكية تدرج أفراد على صلة مع حزب الله على قائمة العقوبات

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، على قائمة العقوبات، الثلاثاء، سبعة لبنانيين على صلة بحزب الله اللبناني، وشركة “القرض الحسن”، التي يستخدمها الحزب كغطاء لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي.

وبحسب ما جاء على موقع الوزارة، فإن العقوبات الأمريكية، تناولت كل من “رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، ابراهيم علي ضاهر، وأحمد محمد يزبك، وعباس حسن غريب، ووحيد محمود سبيتي، ومصطفى حبيب حرب، وعزت يوسف عكار، وحسن شحادة عثمان”.

وأضافت الخزانة الأمريكية: إن هؤلاء الأشخاص “استخدموا حساباتهم الشخصية في بعض المصارف اللبنانية، بما في ذلك (جمّال ترست بنك)، كغطاء لتحويل ما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي نيابة (القرض الحسن) الشركة المالية لحزب الله”.

وأكملت الوزارة: “في حين تدعي مؤسسة (القرض الحسن) خدمة الشعب اللبناني، إلا أنها في الواقع تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة”.

بدورها، قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أندريا جاكي: إن “حزب الله يواصل إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل”، مضيفة: “مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث الحزب بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان”.

ويعد ابراهيم علي ضاهر من أهم رجال حزب الله مالياً، فهو بالإضافة إلى شغله قيادة الوحدة المالية المركزية للحزب، التي تشرف على استلام الدخل العالمي للحزب، هو مسؤول أيضاً، عن إدارة ومراجعة ميزانيات جميع وحدات وإدارات حزب الله، بما في ذلك تنسيق المدفوعات لجميع أعضاء الحزب، بحسب الوزارة.

أما يزبك وغريب وحرب وعكار وعثمان، فيحتفظ كل منهم بحسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية، والتي سمحت لهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار ضمن النظام المالي الرسمي على مدى العقد الماضي، على الرغم من العقوبات المفروضة على “القرض الحسن”.

كما أشارت الخزانة الأمريكية، إلى امتلاك كل من يزبك، المدير المالي لمؤسسة (القرض الحسن) ، وغريب مدير المعلوماتية بالمؤسسة، والأشخاص الخمسة الآخرون، العديد من “حسابات الظل” التي يتم من خلالها إجراء المعاملات نيابة عن حزب الله.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، صنفت حزب الله على أنه “منظمة إرهابية عالمية”، في 31 أوكتوبر عام 2001، كما صنفت “القرض الحسن”، في 24 يوليو/ تموز عام 2007 ، كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحزب وتقدم الدعم له.

