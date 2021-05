لص يتسبب بتوقف مساجد ريف الحسكة عن الآذان

قالت مصادر أهلية إن لص يتسبب بتوقيف وهومجهول الهوية قام بسرقة البطاريات ورافعات الجهد الكهربائي من عدة مساجد في القرى التابعة لناحية الجوادية بريف الحسكة الشمالي.

وبحسب المصادر فإن آخر عمليات السرقة سجل في قرية "كريفاتي"، حيث قام شخص مجهول الهوية بانتظار خادم المسجد حتى يغلق الأبواب بعد صلاة العصر ليطلب منه المفاتيح بحجة الوضوء وإقامة الصلاة بطونه عابر سبيل، إلا إمام المسجد تفاجأ حين عودته لأداء آذان المغرب بحدوث السرقة.

الحادثة نفسها سجلت في عدد من القرى المحيطة بناحية “الجوادية”، ويعتبر السكان أن تكرار الطريقة نفسها في تنفيذ عملية السرقة يشير إلى أن مرتكبها هو الشخص نفسه.

وتتراوح قيمة البطاريات ورافعة الجهد التي تستخدم في تأمين الطاقة الكهربائية للمساجد في ظل انعدام وجود التيار الكهربائي في محافظ الحسكة، بين ٥٠٠-٦٠٠ ألف ليرة سورية ويعتمد السكان في مناطق المحافظة على شراء البطاريات وروافع الجهد كبديل عن الخضوع لأسعار مزاجية يفرضها أصحاب المولدات التي تعرف باسم “الأمبيرات”، لتأمين احتياجهم اليومي من الكهرباء.

مجلس مدين الحسكة كان قد حدد سعر الأمبير الواحد بـ ٧٠٠٠ ليرة سورية شهريا، ولكون المنزل متوسط الحجم يحتاج لحوالي ٦ أمبير فإن تكلفة التغذية الكهربائية تصل لنحو ٤٢ ألف ليرة شهريا، فيما يبلغ سعر الأمبير في مناطق سيطرة قسد حوالي ٨٠٠٠ ليرة شهرية.

وتعيش محافظة الحسكة منذ العام ٢٠١٣ أزمة في الكهرباء بسبب قلة الكميات الواردة من "سد الفرات"، ومنذ ١٣ يوما زادت حدة هذه الأزمة لتقف مدة التغذية اليومية عند ساعة واحدة فقط بكون الوارد من سد الفرات لا يتجاوز ١٠ – ١٥ ميغا واط في حين ان الاحتياج اليومي يبلغ ٦٠٠ ميغا واط.

أعلنت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أن محطة مياه “علوك” المغذية للمدينة خرجت من الخدمة نتيجة حريق في محطة كهرباء الدرباسية.

وأوضحت الشركة أن الحريق اندلع في محطة تحويل كهرباء الدرباسية 20/66 ضمن صالة خلايا الـ20، حسبما أفادت (روسيا اليوم).

وأوضحت أنه “تم فصل التغذية عن محطة مياه الحسكة والسيطرة على الحريق” وأنها تقوم الآن بتقييم الأضرار “للبدء بعملية الاصلاح وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن”.

وأشارت إلى أن خروج المحطة عن الخدمة حاليا تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن محطة مياه آبار “علوك” كونها تتغذى عن طريق محطة تحويل كهرباء الدرباسية.

وقالت الشركة إن المحطة “تعد المصدر الوحيد للكهرباء بعد خروج محطة تحويل كهرباء رأس العين عن الخدمة منذ بداية العدوان التركي”.

في الأثناء، لليوم الخامس على التوالي، قطعت ميليشيا “قسد” الكهرباء عن حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة وطالبت الأهالي بدفع مبالغ مالية لإعادتها.

وقطع عناصر ميليشيا “قسد” الكهرباء عن الحي بحجة عدم دفع الأهالي لهم ما يسمى بـ “هيئة الطاقة”.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الأهالي قاموا بدفع جزء من المبلغ لاستعادة التيار الكهربائي، إلا أن الميليشيا ما زالت مستمرة بقطع الكهرباء حتى تسديد كامل المبالغ.

إلى ذلك قامت الميليشيا بقطع التيار عن أهالي حي مشيرفة بمدينة الحسكة في الشهر الماضي ولم تقم بإعادة التيار حتى تسديد المبالغ، وذلك وفقاً “لسانا“.

وفي شأن الكهرباء، تسببت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة حمص منذ أمس الجمعة، بحدوث أعطال عديدة بخطوط التوتر المنخفض والمتوسط في الشبكة الكهربائية بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد مدير عام الشركة العامة لكهرباء حمص المهندس صالح عمران، بأن أضرار الشبكة الكهربائية تنوعت بين انهيار الأبراج وتقطع الخطوط، كما طالت 23 خط توتر متوسط في حمص وريفها، إضافةً إلى انهيار برج خط العريضة .

