صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة تمويل للسودان

وافق صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل للسودان، وأصدر بدورع بنك السودان المركزي تصريحا صحفياً بالرقم 21/127 بتاريخ 10/5/2021 يفيد بذلك.

هذا وأصدرت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجيفا بياناً بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ، وفيما يلى نص البيان :”أصدرت السيدة كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، البيان التالي بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة تمويل للسودان”.

وأكمل البيان :“وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تعبئة الموارد اللازمة لصندوق النقد الدولي لتغطية حصته لتخفيف الديون للسودان”.

وتابع البيان:”تعتمد خطة التمويل هذه على جهود واسعة النطاق تبذلها البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المنح النقدية والمساهمات المستمدة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي. وهذا يمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وإحراز تقدم نحو إعفاء الديون في اطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)”.

وأضاف البيان:” أن إعفاء الديون للسودان أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لقد شجعني الدعم المقدم من أعضائنا واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية في اطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة الصندوق (SMP) “.

“سيتم الوصول إلى نقطة القرار التي ستبدأ عندها إجراءات إعفاء الديون، سيتم الوصول إليها بمجرد أن يقدم أعضاؤنا الالتزامات المالية اللازمة، على افتراض أن السلطات السودانية تواصل جهودها الإصلاحية القوية وتفي بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في مبادرة الهيبك. وهذا من شأنه أن يساعد في الافراج عن موارد مالية جديدة كبيرة لتلبية احتياجات التنمية الكبيرة في السودان والحد من الفقر”.

وفي السياق، التقى الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه اليوم بالسيد يبلطال أعمرو السفير فوق العادة المفوض لسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية.

وبحث اللقاء، أواصر التعاون التجاري والشعبي بين الدولتين وسبل دعمها والمحافظة على هذه العلاقة الأزلية بين الجارتين وحسن تطويرها، مما يجعل شعبي البلدين في المنطقة الأفريقية أكثر ترابطاً وأماناً، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

ودعا وزير المالية السوداني، سفير دولة إثيوبيا للمحافظة على هذه العلاقة التي تربط شعبي البلدين والتي وصفها بالمتينة والإزلية التي تميز شعبي الدولتين في المنطقة الأفريقية.

واكد السيد يبلطال سفير إثيوبيا، أن بلاده تسعى دائماً في المحافظة لعلاقاتها بالسودان ودعم هذه العلاقة بالعديد من البرامج والمشاركات الدولية والإقليمية وبالربط الثقافي والاجتماعي.

