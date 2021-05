رئيس معهد الفلك بمصر يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، اليوم الثلاثاء، عن أخر أيام شهر رمضان المبارك وعن ميعاد أول أيام عيد الفطر.

حيث قال رئيس المعهد إن “غرة شهر شوال (أول ايام عيد الفطر المبارك) فلكيا يوم الخميس الموافق 13 مايو، وإن غداً هو المتتم لشهر رمضان وآخر أيام الصيام وفقاً الحسابات الفلكية”.

مصر..الكشف عن حقيقة ما يثار بشأن انتشار “السلالة الهندية”

وفي سياق صحي، أظهر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، مساء الاثنين، حقيقة ما يثار بشأن انتشار “السلالة الهندية” في البلاد.

حيث أقر مستشار الرئيس المصري إنه لم يرصد حتى الآن أي وجود للسلالة الهندية في مصر، لكنها بدأت تنتشر في بعض البلاد، يبلغ عددها أكثر من 20 دولة، منها دول بالشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أوضح أن تاج الدين “هناك حالات مشتبه فيها تم اكتشافها في المطارات وتم التعامل معها بكل قوة واحتراس وعادت لبلادها مرة أخرى”.

وكذلك أضاف محمد عوض تاج الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها بالسلالة الهندية في المطارات تم إجراء تحليل لها، والحالات الإيجابية غير المصرية عادت من حيث أتت، وحال وجود حالات مصرية يتم عزلها على الفور.

وتابع تاج الدين: “كل أمنياتنا إن شاء الله هذه السلالة الجديدة الشرسة الأكثر عدوى ومعدية وأكثر مقاومة لبعض الأدوية، والحمد لله في داخل مصر حتى الآن لم تسجل أي إصابات من هذه السلالة”.

وأكد مستشار الرئيس المصري فيما يخص لقاحات فيروس كورونا ، أن هناك كميات من اللقاحات ستصل إلى مصر تباعا، وهيئة الشراء الموحد و الدولة اتفقت على ملايين من الجرعات سواء من الدول المنتجة أو الشركات المنتجة أو عن طريق هيئة توفير اللقاحات العالمية “كوفاكس”، وهناك تعاقد معها على عدة ملايين من اللقاحات.

موضحا أن اللقاحات مهمة للوقاية والحد من مخاطر فيروس كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال تاج الدين : “اتجهنا منذ البداية للحصول على هذه اللقاحات، ونهدف للحصول من كل المصادر وكل الدول وكل الشركات المحتمل أن توفر هذه اللقاحات”.

