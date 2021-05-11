ليبيا نيوز

مفارز اللواء 444 قتال تحرر (120) مختطفًا من جنسيات مختلفة ببني وليد

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بني وليد 11 مايو 2021 (وال)- نفذت مفارز اللواء (444) قتال بتعليمات آمر منطقة طرابلس العسكرية لواء ركن عبد الباسط مروان، مساء الإثنين عملية عسكرية أسفرت عن اقتحام (16) مقرًا للعصابات المسلحة، والتي تمتهن الخطف والسرقة  داخل مدينة بني وليد.

وعلى أثر هذه العملية قامت مفارز اللواء بتحرير عدد من المختطفين، وصل عددهم إلى (120) مختطفًا من جنسيات مختلفة، حيث قامت هذه العصابات الإجرامية بخطفهم ومطالبة ذويهم بدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم، وتم طمأنة أهالي المختطفين، بأن أبناءهم بصحة جيدة وسيتم تحويلهم لجهات الاختصاص. (وال) س خ

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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