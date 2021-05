الخميس أول أيام عيد الفطر في السعودية وقطر والإمارات

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجرية في كل من الإمارات والسعودية وقطر أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.

ومن جانبة أكد وزير العدل الإماراتي ورئيس اللجنة سلطان بن سعيد البادي الظاهري في بيان، إن “اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال للعام الجاري، وعليه فإن غدا الأربعاء الموافق 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الخميس الموافق 13 مايو هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر”.

كما وأن لجان الترائي السعودية لم تتمكن اليوم الثلاثاء من رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأربعاء مكملا لشهر رمضان، والخميس غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1442هجريا.

هذا وأكدت البحوث الفلكية بدولة قطر على أن شهر رمضان الكريم للعام الحالي 2021، سيكمل الثلاثين يوما بانتهاء غروب شمس يوم الأربعاء الموافق 12 مايو، على أن يكون الخميس 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك بدولة قطر والذي يوافق 1 من شوال 1442.

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر الدكتور جاد القاضي، اليوم الثلاثاء، عن أخر أيام شهر رمضان المبارك وعن ميعاد أول أيام عيد الفطر.

حيث قال رئيس المعهد إن “غرة شهر شوال (أول ايام عيد الفطر المبارك) فلكيا يوم الخميس الموافق 13 مايو، وإن غداً هو المتتم لشهر رمضان وآخر أيام الصيام وفقاً الحسابات الفلكية”.

