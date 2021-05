تركيا تتراجع عن دعوة وجهتها لوزير الطاقة الإسرائيلي

على خلفية الأحداث الأخيرة، سحبت تركيا دعوة كانت قد وجهتها لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز لحضور “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”

وقد نشرت وكالات تركية أخبار تؤكد أن تركيا قد سحبت الدعوة التي وجهتها إلى إسرائيل عبر سفارتها في تل أبيب.

وتبعاً لما أكدته المصادر فقد بررت تركيا سحب الدعوة بسبب: “الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة ضد الفلسطينيين في الآونة الأخيرة”.

ويذكر أن منتدى إيطاليا الدبلوماسي سيعقد في الفترة من 18 إلى 20 يونيو المقبل، وذلك حسب روسيا اليوم.

هذا وأدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء اعتداءات إسرائيل على القدس ودعت إلى اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية عاجلة على الساحة الدولية دعما للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للمنظمة عقب عقد اجتماع طارئ جرى افتراضيا للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء (57) في المنظمة، برئاسة النيجر، لبحت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت وكالة (الأناضول).

ووفق البيان “أشاد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين بصمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس المحتلة وبتصديهم للاعتداءات الاسرائيلية على الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك”.

وأكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في المنظمة، سمير بكر ذياب، على “مكانة مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967”.

وطالب بـ”اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وإجراءات سياسية وقانونية عاجلة عل الساحة الدولية لدعم القدس”.

وأدن بيان منظمة التعاون الإسلامي بشدة “عدوان إسرائيل العسكري المتواصل على قطاع غزة الذي أدى الى سقوط أكثر من 26 شهيدا وعشرات الجرحى في جريمة جديدة تضاف إلى السجل اللا منتهي من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ضد المدنيين الأبرياء”.

بدوره، قال سفير النيجر لدى السعودية، ومندوبها الدائم لدى المنظمة، أبو بكر حسن دان سوكوتو: “يجب علينا أن نتخطى حد الإدانات البسيطة”.

وطالب بـ”ضرورة مواجهة التدابير الذي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.

في الأثناء دعت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على ألفلسطينين في قطاع غزة.

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن الوزارة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها في قطاع غزة لتلبية أي احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان الإسرائيلي الظالم.

