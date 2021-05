أكدت مصادر إخبارية في العراق أن نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز التقى اليوم مع كل من الكاظمي وصالح والحلبوسي.

وبحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم: “خالد بن سلمان التقى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وبحثا العلاقات بين البلدين، والتعاون الأمني والعسكري، كما تطرقا إلى اللقاء السعودي الإيراني الذي احتضنته بغداد مؤخرا”.

وأكدت المصادر على أن: “نائب وزير الدفاع السعودي التقى أيضا الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وفي السياق شدد الأمير السعودي و وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف على أهمية زيارة مصطفى الكاظمي إلى الرياض ، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين .

حيث نشر بن نايف على تويتر أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” .

و أضاف أن ” لقاء الكاظمي بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة”.

و أشار الأمير إلى أن التعاون الأمني بين الجانبين يثمر في الآونة الأخيرة ، و ذلك بعد اللقاء الذي جمع بن نايع بالكاظمي .

كما شهدت الزيارة ‏تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار إسهامًا من السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في العراق.

هذا و وقع العراق والسعودية، أمس الأربعاء، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرياض اليوم.

وقال مكتب الاعلامي للكاظمي في بيان، إن “الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وقع، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان”.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “جرت مراسم توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية”.

بالإضافة “لتوقيع اتفاقية تمويل الصادرات السعودية، كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص”.

The post خالد بن سلمان يلتقي الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ