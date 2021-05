نتنياهو يقرر تشديد الهجمات على حماس والجهاد الإسلامي

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تشديد وتعزيز الهجمات على قطاع غزة ضد حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

جاء قرار نتنياهو خلال جلسة تقييم الموقف في مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، حيث طالب الإسرائيليين بـ”الصبر والعطاء”.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة الأمن القومي وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، قال نتنياهو: “نحن في أوج معركة. منذ يوم أمس، يشن جيش الدفاع مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي في غزة، حيث قمنا بتصفية بعض القادة، وضربنا عددًا كبيرًا للغاية من أهدافهما النوعية. إن خلاصة الجلسة مفادها تشديد الهجمات وتعزيز وتيرتها”.

وتابع نتنياهو بالقول: “ستتكبد حماس ضربات لم تتوقعها. وأدرك أن الأمر يقتضي كذلك صبرا منكم وبعض العطاء من طرفكم، يا مواطني إسرائيل”، بحسب ما جاء على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وأشار نتنياهو إلى مقتل إسرائيليين اثنين في عسقلان، قائلا: “للأسف قُتل مواطنان اثنان في طرفنا. ألتمس من الجميع الانصياع للتعليمات واتباع التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية بدقة، فهذا ينقذ الأرواح”.

وقال نتنياهو: “لدينا طريق يجب قطعه، وسنقوم بذلك سويًا بمسؤولية، ومع الدعم الكامل للغارات التي يشنها جيش الدفاع حاليا وسيشنها لاحقا”.

وكان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، قد صرح قبل يومين، أن إسرائيل تتصرف بمسؤولية حيال ما يجري في القدس بهدف تطبيق القانون وضمان النظام العام.

وفي هذا الخصوص كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، أن نتنياهو عقد على مدار نهاية الأسبوع مشاورات لتقييم الموقف على ضوء الأحداث الأخيرة.

وشارك في المشاورات وزيري الدفاع والأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي ومنسق أعمال الحكومة في المناطق وآخرون.

وفي وقت سابق، كشف الجيش الإسرائيلي، أن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، قد أعطى تعليماته لقوى الأمن الإسرائيلي بالاستعداد لمزيد من التصعيد في القدس.

وفي السياق، غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قائلا: “ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل قليل اجتماعًا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة والشاباك حيث أوعز رئيس الأركان على تعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالاضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى“.

ووقعت مواجهات عنيفة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأطلق باتجاه المصلين القنابل الصوتية وقنابل الغاز ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنباء عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الصوت على جموع المصلين ، و من جانبها، أكدت صحفية “معاريف” الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين جموع المصلين.

