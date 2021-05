“تويتر” يحظر حساب المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس

قام موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، بحظر حساب المتحدث الرسمي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وفي السياق، وجهت “كتائب القسام” ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ130 صاروخا بحسب روسيا اليوم.

وقالت في بيان لها: “الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

وأكدت “سرايا القدس” أنه “سيكون هناك رد آخر من الساعة التاسعة بتوقيت البهاء”. وتوقيت البهاء هو مصطلح يشير إلى قائد السرايا بهاء أبو العطا.

وصرح “أبو مجاهد” بأن “المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة”.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد قائدان عسكريان في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وهما ، سامح المملوك وكامل قريقع، جراء الغارات الإسرائيلية.

كما كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء عن مقتل وجرح عدد من مُجاهديها في قطاع غزة، عقب القصف الإسرائيلي.

ونشرت كتائب القسام بيانا في هذا الشأن قالت فيه: إن “العدو قام بقصف هدف كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان، ولدينا شهداء ومفقودين”. بحسب روسيا اليوم.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قصف 130 هدفاً “عسكرياً” في غزة، ما أسفر عن مقتل 15 ناشطاً من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، رداً على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية .

وأفاد المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في تصريحات للصحافيين: «قصفنا 130 هدفاً “عسكرياً” غالبيتها لحركة (حماس)»، مضيفاً: «وفقاً لتقديراتنا، قتل 15 ناشطاً تابعون لـ حماس و الجهاد الإسلامي».

وحذر قائلاً: «نحن في المراحل الأولى من ضرباتنا المضادة، سوف تستمر»، مضيفاً: «نحن مستعدون للتصعيد».

وقال كونريكوس إن أكثر من 200 صاروخ أُطلقت من غزة منذ أمس (الاثنين)، موضحاً أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض أكثر من 90 في المائة منها.

وأضاف أن «ثلث الصواريخ التي أطلقها النشطاء سقطت داخل غزة، وربما تكون مسؤولة عن خسائر فلسطينية».

