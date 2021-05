سوريا .. مجلس الوزراء يحدد عطلة عيد الفطر المبارك

وحددت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا عطلة الجهات العامة خلال عيد الفطر السعيد اعتباراً من يوم “الخميس ولغاية يوم الأحد الـ 16 من أيار الجاري”.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” فقد دعا مجلس الوزراءفي بيان له إلى: مراعاة أحكام الفقرة “ج” من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

ويذكر أن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف قد أعلن يوم الخميس أول أيام عيد الفطر السعيد في سوريا .

وفي الشأن السوري، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الإثنين، أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ، والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

ويشمل قرار الأسد، “الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية)، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31 مايو/ أيار الجاري ضمناً”.

وتضمن القرار أيضاً، “الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 31 مايو/ أيار الجاري ضمناً، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم”.

كما شمل القرار، “صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية)، ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية ليس أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 31-5-2021 ضمناً، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وبالشأن السوري، أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن رفضها طلبات التظلم الستة التي وردت إليها من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وصرّح رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قائلاً: إن “الهيئة العامة للمحكمة اجتمعت ودرست طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقررت رفضها كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها”.

وأضاف: إن “المحكمة تعمل وفق الدستور والقانون مستندة إلى الوثائق الرسمية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة المرفقة مع طلبات الترشيح ولا تلتفت إلى الإشاعات أو التشويش أو الشكاوى ضد أي مرشح لا تستند إلى وثائق”.

وقال اللحام: إن “المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وهم: عبدالله سلوم عبدالله، بشار حافظ الأسد، محمود أحمد مرعي“.

