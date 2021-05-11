خالد بن سلمان: سنبقى إلى جانب العراق بأخوّة من القلب

قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيقة، التقى خلالها الرئاسات الثلاث, إضافة إلى وزير الدفاع العراقي.

وفي مستهل الزيارة، استقبل رئيس جمهورية العراق الرئيس برهم صالح في بغداد، نائب وزير الدفاع والوفد المُرافق له في إطار زيارته الرسمية للعراق الشقيق.

ونقل خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وخالد بن سلمان وزير الدفاع -حفظهما الله-، لرئيس الجمهورية وتمنياتهما بموفور الصحة لفخامته ومزيد التقدم والاستقرار والازدهار للشعب العراقي الشقيق، كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية العراق الشقيقة، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات في الإقليم والعالم.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي ، واستعرض معه العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المُشترك.

والتقى برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض وبحث المستجدات والوضع الراهن في جمهورية العراق والمنطقة.

كما التقى بوزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجال العسكري، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءات الوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العراقي عددٌ من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.