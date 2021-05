تصريح جديد من تركيا يثير تساؤلات بشأن جديتها في “عودة العلاقات مع مصر”

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده لا تزال تعارض تصنيف مصر لجماعة “الإخوان” تنظيما إرهابيا.وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة “خبر ترك”، اليوم الثلاثاء، صرح أوغلو إن بلاده تعارض تصنيف مصر لجماعة “الإخوان” تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية تطمح للسلطة عبر الانتخابات.

‎وبالرغم من إبداء تركيا حرصها الشديد على التقارب مع مصر خلال الفترة الماضية، وعقد مناقشات بين ممثلين دبلوماسين عن البلدين في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت عدة تصريحات تجاه مصر وصفها مراقبون بأنها عودة لـ “الخطاب العدائي“.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال في تصريحات صحفية أعقبت صلاة الجمعة نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: “نهذف لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا”.

وأضاف أردوغان: “تركيا دولة صامدة بكل شموخ وليست دولة يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية”، على حد تعبيره.

‎حيث تصنف مصر وعدة دول عربية جماعة الإخوان “إرهابية” منذ عام 2014، بعد ثبوت تورطها في عمليات مسلحة استهدفت مؤسسات الدولة والشخصيات العامة، عقب ثورة يونيو 2013، فيما صنفت حركتي حسم ولواء الثورة المنبثقتين عن التنظيم إرهابيتين نهاية عام 2016.

ويرى الباحث المصري المختص في الشؤون الدولية، محمد فوزي، أن الشواهد التي تبعت الحوار الأخير بين القاهرة وأنقرة، توحي بعدم تحقق تقدم في الملفات الخلافية الحيوية.

ويوضح الباحث المصري ” أن البيان الختامي الصادر بعد انتهاء المباحثات، أوضح أن الجانب المصري لا يريد الاندفاع في اتجاه المصالحة، قبل التأكد من كون هذه التحركات تعكس وجود رغبة تركية حقيقية لبناء تفاهمات في الملفات الخلافية، لا مجرد مناورة تستهدف منها تركيا التحايل على أزماتها الداخلية وعزلتها الإقليمية.

