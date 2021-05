قتلى وجرحى إسرائيلين في تل أبيب جراء إطلاق صواريخ من غزة

لقيت امرأة إسرائيلية مصرعها وأصيب 26 أخرون 2 منهم إصابتهم خطيرة، جراء قصف صاروخي قامت به المقاومة الفلسطينية واستهدف تل أبيب.

وأفادت قناة روسيا اليوم أن أصوات انفجارات سمعت في تل أبيب ومحيطها، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي بشكل متواصل في تل أبيب وريشون ليتسيون.

من جانبها قالت “كتائب القسام” في بيان مساء الثلاثاء “الآن وتنفيذا لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها بـ 130 صاروخا ردا على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

وصرح “أبو مجاهد” بأن المقاومة ستجعل من تل أبيب نسخة مكررة عن عسقلان وبسيف القدس ستقطع أوصال بقرتهم المقدسة.

وفي السياق، قال المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، معلقا على ما يجري في فلسطين، أن الفلسطيني تحول من الدفاع عن نفسه بالحجارة الى الصواريخ الدقيقة.

حيث نشر الخامنئي تغريدة على تويتر جاء فيها: “الفلسطينيون، سواء في غزة أم في القدس أم في الضفة الغربية وسواء كانوا في أراضي 1948 أو في المخيمات، يشكلون بأجمعهم جسداً واحداً، وينبغي أن يتجهوا إلى استراتيجية التلاحم، بحيث يدافع كلّ قطاع عن القطاعات الأخرى، وأن يستفيدوا حينَ الضغطِ على تلك القطاعات من كل ما لديهم من مُعدّات”.

وتابع “مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تُضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني.. إنّ الشابّ الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوماً بالحجارة، واليوم يردّ على العدوّ بإطلاق الصواريخ الدّقيقة”.

وفي الأمس، أجرى وزير الخارجية الإيراني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد له أن إيران لن تتخلى عن الأقصى.

وفي بيان نشرته حركة حماس هو تفاصيل الاتصال قالت: “إن هنية هاتف ظريف، ووضعه في صورة التطورات الخطيرة الجارية في مدينة القدس والأقصى، وفي قطاع غزة“. بحسب روسيا اليوم.

وأضافت أن هنية أكد أن “الشعب الفلسطيني وضع نصب عينيه هدفا واضحا بإفشال أهداف الاحتلال في القدس،” مشيرا إلى أن “المقاومة استجابت لنداءات واستغاثات أبناء شعبنا في الأقصى، ولن تسمح للاحتلال فرض معادلاته ووقائعه، وستبقى القدس فلسطينية إسلامية”.

وأشارت إلى أن ظريف أكد من جانبه أن إيران لن تتخلى عن واجبها تجاه القدس والأقصى، وتبذل جهودها على مختلف الأصعدة ومع جميع الأصدقاء في المحافل المختلفة لإسناد الحق الفلسطيني وإجهاض مخططات الاحتلال والعمل للحفاظ على إسلامية القدس، ومنع أي انتهاك في الأقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع.

