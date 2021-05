محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلق على أحداث القدس

نشر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول صورة له من القدس عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وغرد صلاح الذي انتُقد كثيرا لصمته وعدم التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه، في تغريدة له عبر تويتر “أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طيلة السنوات الأربع الماضية (بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني)، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من وقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل”.

pic.twitter.com/RkgCm43Oee — Mohamed Salah (@MoSalah) May 11, 2021

وتعرض محمد صلاح في الأيام الماضية لضغوطات عبر وسائل التواصل، مطالبين إياه بإظهار دعمه لقضية القدس وما يحدث فيها من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

في الأثناء حرص فريق فنربخشة التركي، على دعم القضية الفلسطينية، ضد عدوان قوات الكيان الصهيوني المحتل على المسجد الأقصى، وأحداث حي الشيخ جراح.

ودخل لاعبو فنربخشة أرض الملعب وهم يرتدون قمصان دعم فلسطين أثناء عملية الإحماء، وذلك قبل مباراتهم مع فريق سيفاس سبور في إطار منافسات دوري السوبر التركي.

كما أثار الداعية الإماراتي وسيم يوسف موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إثر تأييده الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، واتهام حركة حماس بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل الناس، وأنها حولت غزة إلى “مقبرة للأبرياء”.

تصريحات يوسف التي قال فيها: “إن حماس تتباكى لطلب نجدة العرب والمسلمين بعد أن يأتيها الرد الإسرائيلي على الصواريخ التي تطلقها”، جاءت في تغريدة كتبها على موقع تويتر، حيث اتهم المقاومة بتحويل غزة إلى مقبرة للأطفال والأبرياء، حسبما أفادت صحيفة (القدس العربي).

وتابع الداعية وسيم يوسف: “أذيتم مصر وسيناء وأحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، وشتمتم جميع الدول ولم تحترموا أحداً، ولم ترحموا طفلا ولا شيخا في غزة”. كما وصف جماعة الأخوان المسلمين “بالوباء”.

وشارك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في تويتر تغريدة الداعية الإماراتي، ووصفها بـ”صرخة حق”.

وقال أدرعي تعقيبا على تغريدة يوسف “صرخة واقع، أين المسلم من أخيه المسلم في غزة الذي يتعرض يوميًا لأبشع انواع الاستغلال. سكان غزة دروعًا بشرية لصواريخ إرهابية. سكان غزة يصابون بصواريخ الإرهاب التي تخطىء هدفها.. أين العالم الإسلامي أنقذوا سكان غزة من حماس”.

ورد نشطاء وإعلاميون فلسطينيون وعرب على تغريدة يوسف، ومن بينهم المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

