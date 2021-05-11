ليبيا نيوز

الرئاسة الجزائرية :” تبون ” و” ماكرون ” يتفقان على دعم مسار التسوية في ليبيا وتنظيم الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الجزائر 11 مايو 2021 ( وال ) – اتفق الرئيس الجزائري ” عبد المجيد تبون ” ونظيره الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” على دعم مسار التسوية في ليبيا بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.

وأكدت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي اليوم الثلاثاء مع ” تبون ” جرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة الساحل.

وأشار البيان إلى أن الرئيسان تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، ولاسيما في تشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار. (وال)

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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