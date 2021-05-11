ليبيا نيوز

صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: إيطاليا سيطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا لمنع تدفق المهاجرين

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

روما 11 مايو 2021 (وال)- قالت صحيفة  «لا ريبوبليكا» الإيطالية  اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية ستطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا، لمنع مغادرة قوارب المهاجرين من سواحلها  .

وبحسب ما نقلت وكالة  «رويترز” للأنباء؛  فإن الخطة التي تقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد يقترحها على زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة المقررة يومي 24 و25 مايو الجاري، ستكون مشابهة لـ «صفقة» أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين من البلقان في العام 2016. (وال)

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك