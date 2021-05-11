صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: إيطاليا سيطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا لمنع تدفق المهاجرين

روما 11 مايو 2021 (وال)- قالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية ستطلب من الاتحاد الأوروبي دفع أموال لليبيا، لمنع مغادرة قوارب المهاجرين من سواحلها .

وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز” للأنباء؛ فإن الخطة التي تقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد يقترحها على زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة المقررة يومي 24 و25 مايو الجاري، ستكون مشابهة لـ «صفقة» أبرمت مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين من البلقان في العام 2016. (وال)

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