مانشستر سيتي يقبل هدية الشياطين الحمر.. ويتوج بطلا للدوري الإنجليزي

توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دون ان يلعب وذلك بعد خسارة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد على أرضه أمام ليستر سيتي 1-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين.

حيث يملك مانشستر سيتي 80 نقطة مقابل 70 ليونايتد قبل 3 مراحل على نهاية الموسم الحالي.وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الأربعة الأخيرة.

وكان سيتي أيضا توج بطلا لكأس رابطة الاندية الإنجليزي المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر في المباراة النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلا لأوروبا للمرة الأولى في تاريخه حيث يلتقي مواطنه تشلسي في النهائي المقرر في 29 الحالي.

